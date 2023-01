MSV LIVE: DFB ohne Fingerspitzengefühl bei Schiri-Ansetzung 3. Liga: Zum Auftakt der Rückrunde empfängt der MSV Duisburg den VfL Osnabrück.

Die erste Saisonhälfte in der 3. Liga ist absolviert, ab sofort geht es in der Rückrunde um Punkte. Der MSV Duisburg empfängt am Samstag den VfL Osnabrück und kann auf eine gute Kulisse hoffen. Mit rund 12.000 Zuschauern rechnet der Verein, aus Osnabrück werden wohl rund 1.500 Fans den Weg ins Ruhrgebiet auf sich nehmen. Mit der Ansetzung der Unparteiischen sorgt der DFB allerdings im Vorfeld für Kopfschütteln.

MSV Duisburg – VfL Osnabrück :

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Rolf Feltscher, Niklas Kölle, Sebastian Mai, Marvin Senger, Moritz Stoppelkamp, Marlon Frey, Niclas Stierlin, Kolja Pusch, Caspar Jander, Julian Hettwer - Trainer: Torsten Ziegner

VfL Osnabrück: Philipp Kühn, Timo Beermann, Haktab Omar Traoré, Florian Kleinhansl, Maxwell Gyamfi, Sven Köhler, Lukas Kunze, Robert Tesche, Ba-Muaka Simakala, Erik Engelhardt, Noel Niemann - Trainer: Tobias Schweinsteiger

Das sagen die Trainer vor der Partie

Torsten Ziegner, Cheftrainer MSV Duisburg: "Osnabrück wird mit breiter Brust kommen. Sie bestreiten immer ein sehr intensives Spiel, haben ein stabiles Mittelfeld mit viel Erfahrung und wechseln die Positionen dort in kurzen Abständen, haben aber dennoch die Räume immer gut besetzt. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, brauchen wir uns vor niemandem verstecken und können selbst gewinnen."

Tobias Schweinsteiger, Cheftrainer VfL Osnabrück, in den Vereinsmedien: "Wir wollen weiter so arbeiten wie in den letzten Wochen. Ich versuche, den Jungs die Regeneration nach dem Dortmund-Spiel zu geben. Dienstag hatten wir super Laufwerte und die Jungs scheinen fit zu sein. Auch am Wochenende werden wir weider Spieler von der Bank bringen, die frisch sind. Duisburg ist ein typischer Drittligist. Sie können jeden schlagen, aber auch gegen jeden verlieren. Das ist eine gute und erfahrene Mannschaft mit guten Einzelspielern. Sie wissen, was zu tun ist in den verschiedenen Spielphasen. Wir haben im Team jede Position doppelt besetzt und werden auch jeden Spieler brauchen. Wir hoffen, dass viele Osnabrücker nach Duisburg kommen. Die Fans haben uns in Dortmund extrem Power gegeben."