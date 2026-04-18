MSV live: Aufstieg im Blick - Duisburg gegen Hoffenheim im Ticker

Mit mindestens 27.000 Fans im Stadion rechnet der MSV Duisburg am Samstag, wenn es um 14 Uhr (FuPa-Liveticker) gegen die Bundesliga-Reserve der TSG Hoffenheim geht. Chefcoach Dietmar Hirsch geht sogar noch einen Schritt weiter und glaubt an 30.000 Zuschauern. Mehr als 5.000 Karten wurden allein an Duisburger Schulen und Kindergärten an die ganz jungen Fans gebracht - und die sollen etwas geboten bekommen.
Fast genau vor einem Jahr feierte der MSV Duisburg vor mehr als 16.000 mitgereisten Fans die Meisterschaft in der Regionalliga West im Borussia-Park in Mönchengladbach und den damit verbundenen direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga. Und auch da können die Zebras auf eine beeindruckende Spielzeit zurückblicken. Als Vierter in der Tabelle haben die Meidericher den direkten Durchmarsch fest im Blick.
Damit das gelingt, muss im Endspurt möglichst die maximale Ausbeute erzielt werden. 15 Punkte sind noch zu vergeben, große Patzer darf sich der MSV nicht erlauben. Nach dem Sieg im Topspiel gegen den VfL Osnabrück und einem starken Auftritt beim SV Waldhof Mannheim präsentieren sich die Duisburg genau zum richtigen Zeitpunkt in einer guten Verfassung. Nun gastiert mit der U23 der TSG Hoffenheim eine der eher unberechenbaren Zweitvertretungen an der Wedau. "Wir wissen nicht genau, mit welchem Personal sie bei uns auflaufen werden, aber das ist auch egal. Wir sind vorbereitet und werden an unserer taktischen Ausrichtung nichts ändern", erklärt Hirsch.
Worauf sich seine Spieler einstellen müssen, ist ebenfalls klar. "Hoffenheim ist eine Mannschaft, die gerne den Ball haben und Fußball spielen will. Bei ihnen ist es immer das Ziel, Spieler an die erste Elf heranzuführen. Sportlich ist der Druck bei ihnen weitestgehend raus. Den Klassenerhalt haben sie wohl sicher", führt er weiter aus. Die Konzentration liegt derweil auf dem eigenen Spiel. "Wir wollen gewinnen und die oberen Plätze unter Druck setzen. Bei einem Sieg winkt zumindest für eine Nacht Platz drei, ehe am Sonntag die Augen in die Lausitz gehen. Da kommt es zum Spitzenspiel zwischen Energie Cottbus und Rot-Weiss Essen.
Personell hat sich bei den Zebras wenig verändert. Simon Symalla könnte eine Option für den Kader sein, "da wollen wir aber noch das Abschlusstraining abwarten". Weiterhin ausfallen wird Kapitän Alexander Hahn, der wohl erst in rund anderthalb Wochen wieder ins Training einsteigen soll. Als Innenverteidiger wurde er bislang von Ben Schlicke herausragend vertreten. "Mit zunehmender Spielpraxis werden gerade die jungen Spieler immer besser. Bei uns gilt das besonders für Ben und Niki (Niklas Jessen, Anm. d. Red.)", betont der 54-Jährige. Seit seiner Rückkehr auf den Platz hat Rasim Bulic die Rolle als Spielführer eingenommen. "Mit seiner Präsenz kann er eine ganze Mannschaft mitreißen", unterstreicht Hirsch die Bedeutung des Sechsers.
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