MSV legt vor, Topspiel in der Lausitz, RWE will weiter nach oben

Seit der bitteren 1:6-Pleite gegen den SV Waldhof Mannheim kam Rot-Weiss Essen zuletzt immer besser ins Rollen, blieb so in den vergangenen fünf Partien ungeschlagen und ist derzeit auch punktgleich mit dem aktuell Drittplatzierten SC Verl, der ebenfalls zuletzt in Aufwind geriet. RWE gastiert in der Samstagskonferenz beim FC Ingolstadt, gleichzeitig wird sich Verl gegen den FC Erzgebirge Aue behaupten müssen. Im späteren Samstagsspiel treffen zwei der formschwächsten Teams aufeinander: Für den 1. FC Saarbrücken setzte es zuletzt drei Niederlagen in Folge, noch deutlich schlechter sieht die Lage beim TSV Havelse aus, die gar noch auf den den ersten Dreier der Saison warten.
Am Freitagabend erledigte der MSV Duisburg gegen den SV Waldhof Mannheim seine Hausaufgaben und bleibt weiter in der Verlosung um die besten drei Plätze.
Der MSV Duisburg verteidigt für den Moment seinen Platz an der Sonne. Am Ende einer gelungenen Vorstellung fuhren die Zebras drei Punkte ein, wobei der Anschlusstreffer von Terrence Boyd sicher noch für die ein oder andere stressbedingte Schweißperle auf der Stirn der Duisburger sorgte.
MSV Duisburg – SV Waldhof Mannheim 2:1
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun, Mert Göckan, Rasim Bulic, Conor Noß (90. Leon Müller), Christian Viet (90. Steffen Meuer), Patrick Sussek (77. Jesse Tugbenyo), Tim Heike (70. Florian Krüger) - Trainer: Dietmar Hirsch
SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Malte Karbstein, Julian Rieckmann (84. Tim Sechelmann), Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Samuel Abifade, Arianit Ferati, Diego Michel (72. Djayson Mendes), Kennedy Okpala, Felix Lohkemper (84. Emmanuel Iwe), Masca (70. Terrence Boyd) - Trainer: Luc Holtz
Schiedsrichter: Christian Ballweg - Zuschauer: 22241
Tore: 1:0 Conor Noß (20.), 2:0 Joshua Bitter (69.), 2:1 Terrence Boyd (85.)
15. Spieltag
21.11.25 TSG 1899 Hoffenheim II - MSV Duisburg
22.11.25 SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden
22.11.25 Viktoria Köln - SC Verl
22.11.25 F.C. Hansa Rostock - 1. FC Schweinfurt 05
22.11.25 TSV Havelse - SSV Ulm 1846 Fußball
22.11.25 Alemannia Aachen - SSV Jahn Regensburg
22.11.25 VfL Osnabrück - FC Ingolstadt 04
23.11.25 TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken
23.11.25 FC Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II
23.11.25 Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: