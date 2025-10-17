Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gladbach droht auf Platz vier abzurutschen. – Foto: Markus Verwimp
MSV kann Riesenschritt gegen Gladbach machen, Leverkusen lauert
U17-DFB-Nachwuchsliga: Schon jetzt hat der MSV Duisburg den Einzug in die Zwischenrunde in der eigenen Hand. Ein Erfolg gegen Meister Borussia Mönchengladbach würde die Wahrscheinlichkeit dafür wesentlich erhöhen.
Während der 1. FC Köln an der Tabellenspitze der Gruppe G schon mit einem Dreier gegen den Wuppertaler SV den Einzug in die nächste Runde unter Dach und Fach bringen könnte, kämpft eine Dreiergruppe um die übrigen beiden Plätze. Der MSV Duisburg misst sich dabei als aktueller Zweitplatzierter mit Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen könnte einen der beiden mit einem Sieg gegen die Kickers Offenbach einsammeln.
In Gruppe H schnuppert Rot-Weiss Essen an den Top drei, hat dafür aber zunächst noch Borussia Dortmund vor sich. Der BVB verlor in der Vorwoche zum ersten Mal in der noch jungen Saison.
