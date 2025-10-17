MSV kann Riesenschritt gegen Gladbach machen, Leverkusen lauert

Während der 1. FC Köln an der Tabellenspitze der Gruppe G schon mit einem Dreier gegen den Wuppertaler SV den Einzug in die nächste Runde unter Dach und Fach bringen könnte, kämpft eine Dreiergruppe um die übrigen beiden Plätze. Der MSV Duisburg misst sich dabei als aktueller Zweitplatzierter mit Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen könnte einen der beiden mit einem Sieg gegen die Kickers Offenbach einsammeln.

In Gruppe H schnuppert Rot-Weiss Essen an den Top drei, hat dafür aber zunächst noch Borussia Dortmund vor sich. Der BVB verlor in der Vorwoche zum ersten Mal in der noch jungen Saison.