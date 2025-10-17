 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Gladbach droht auf Platz vier abzurutschen.
Gladbach droht auf Platz vier abzurutschen. – Foto: Markus Verwimp

MSV kann Riesenschritt gegen Gladbach machen, Leverkusen lauert

U17-DFB-Nachwuchsliga: Schon jetzt hat der MSV Duisburg den Einzug in die Zwischenrunde in der eigenen Hand. Ein Erfolg gegen Meister Borussia Mönchengladbach würde die Wahrscheinlichkeit dafür wesentlich erhöhen.

Während der 1. FC Köln an der Tabellenspitze der Gruppe G schon mit einem Dreier gegen den Wuppertaler SV den Einzug in die nächste Runde unter Dach und Fach bringen könnte, kämpft eine Dreiergruppe um die übrigen beiden Plätze. Der MSV Duisburg misst sich dabei als aktueller Zweitplatzierter mit Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen könnte einen der beiden mit einem Sieg gegen die Kickers Offenbach einsammeln.

In Gruppe H schnuppert Rot-Weiss Essen an den Top drei, hat dafür aber zunächst noch Borussia Dortmund vor sich. Der BVB verlor in der Vorwoche zum ersten Mal in der noch jungen Saison.

So läuft der 8. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
14:00

So., 19.10.2025, 12:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
12:00

So., 19.10.2025, 11:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
11:00

So., 19.10.2025, 11:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
11:00

So geht es weiter

9. Spieltag
25.10.25 Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach
25.10.25 Bayer 04 Leverkusen - Fortuna Düsseldorf
26.10.25 FSV Frankfurt - Kickers Offenbach
26.10.25 MSV Duisburg - 1. FC Köln


So läuft der Spieltag der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

Morgen, 14:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
14:00

So., 19.10.2025, 11:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
11:00

So., 19.10.2025, 11:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
11:00

So., 19.10.2025, 11:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
11:00

So geht es weiter

9. Spieltag
25.10.25 FC Viktoria Köln - SC Preußen Münster
25.10.25 Rot-Weiss Essen - SV Meppen
26.10.25 FC Schalke 04 - VfL Bochum
26.10.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Dortmund

