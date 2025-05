MSV-Junioren stehen im Niederrheinpokalfinale

Für die Jugend des MSV Duisburg läuft's aktuell mehr als rund. Zwei Mannschaften aus dem Nachwuchsleistungszentrum können am kommenden Wochenende (31.5.-1.6.) einen Titel mit nach Meiderich bringen. Ausgetragen werden die Spiele auf neutralem Platz bei der DJK TUSA Düsseldorf. Am Sonntag um 11 Uhr treten die A-Junioren an gegen den SV Bedburdyck-Gierath an. Am Samstag trifft dann die U17 auf Borussia Mönchengladbach.