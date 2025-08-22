MSV im Derby gegen Fortuna, RWE in Mainz und Gladbach sucht den Flow

Die ersten drei Spieltage in der U19-DFB-Nachwuchsliga sind weitestgehend absolviert. Die Teams vom Niederrhein haben sich bislang in einer eher durchwachsenen Form präsentiert. Dem MSV Duisburg gelang unter der Woche der erste Saisonsieg, nun steht das Derby gegen Fortuna Düsseldorf an. Vor dem Kellerduell beim TSV Schott Mainz ist Rot-Weiss Essen noch ohne Punkt am Tabellenkeller und auch der Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach kommt noch nicht in Schwung. Sonntag steht das Auswärtsspiel bei Preußen Münster auf dem Programm, Rot-Weiß Oberhausen hat derweil Pause und ist erst am 7. September gegen den SV Meppen gefordert.
5. Spieltag
Sa., 30.08.25 11:00 Uhr 1. FC Köln - SV Elversberg
Sa., 30.08.25 11:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - FSV Mainz 05
Sa., 30.08.25 13:00 Uhr Alemannia Aachen - MSV Duisburg
6. Spieltag
Sa., 13.09.25 12:00 Uhr SV Elversberg - Fortuna Düsseldorf
So., 14.09.25 11:00 Uhr 1. FC Köln - Alemannia Aachen
So., 14.09.25 14:30 Uhr FSV Mainz 05 - FC Viktoria Köln
5. Spieltag
Sa., 30.08.25 13:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum
Sa., 30.08.25 13:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSV Schott Mainz
So., 31.08.25 11:00 Uhr FSV Frankfurt - Rot-Weiss Essen
6. Spieltag
Sa., 13.09.25 12:00 Uhr TSV Schott Mainz - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund - SV Wehen Wiesbaden
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfL Bochum - FSV Frankfurt
5. Spieltag
Sa., 30.08.25 11:00 Uhr FC Schalke 04 - SC Paderborn 07
Sa., 30.08.25 13:00 Uhr SV Meppen - VfL Osnabrück
Sa., 30.08.25 13:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Preußen Münster
So., 31.08.25 11:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - SC Rot-Weiß Oberhausen
6. Spieltag
Sa., 13.09.25 13:00 Uhr SV Meppen - Borussia Mönchengladbach
So., 14.09.25 11:00 Uhr SC Paderborn 07 - DSC Arminia Bielefeld
So., 14.09.25 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - SC Preußen Münster
So., 14.09.25 11:00 Uhr VfL Osnabrück - FC Schalke 04