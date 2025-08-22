 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Fortunas U19 tritt im Derby gegen den MSV Duisburg an.
Fortunas U19 tritt im Derby gegen den MSV Duisburg an. – Foto: David Zimmer

MSV im Derby gegen Fortuna, RWE in Mainz und Gladbach sucht den Flow

Diese spannenden Spiele stehen am Wochenende in der DFB-Nachwuchsliga der U19-Junioren an.

U19-DFB-NL Gr. G
U19-DFB-NL Gr. H
U19-DFB-NL Gr. I
RW Oberh.
Elversberg

Die ersten drei Spieltage in der U19-DFB-Nachwuchsliga sind weitestgehend absolviert. Die Teams vom Niederrhein haben sich bislang in einer eher durchwachsenen Form präsentiert. Dem MSV Duisburg gelang unter der Woche der erste Saisonsieg, nun steht das Derby gegen Fortuna Düsseldorf an. Vor dem Kellerduell beim TSV Schott Mainz ist Rot-Weiss Essen noch ohne Punkt am Tabellenkeller und auch der Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach kommt noch nicht in Schwung. Sonntag steht das Auswärtsspiel bei Preußen Münster auf dem Programm, Rot-Weiß Oberhausen hat derweil Pause und ist erst am 7. September gegen den SV Meppen gefordert.

So läuft der Spieltag in der Gruppe G

Morgen, 15:00 Uhr
SV Elversberg
SV ElversbergElversberg
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
15:00

So., 24.08.2025, 14:30 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
14:30

So., 24.08.2025, 11:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
11:00

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
Sa., 30.08.25 11:00 Uhr 1. FC Köln - SV Elversberg
Sa., 30.08.25 11:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - FSV Mainz 05
Sa., 30.08.25 13:00 Uhr Alemannia Aachen - MSV Duisburg

6. Spieltag
Sa., 13.09.25 12:00 Uhr SV Elversberg - Fortuna Düsseldorf
So., 14.09.25 11:00 Uhr 1. FC Köln - Alemannia Aachen
So., 14.09.25 14:30 Uhr FSV Mainz 05 - FC Viktoria Köln

So läuft der Spieltag in der Gruppe H

Morgen, 12:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
12:00

So., 24.08.2025, 11:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
11:00

So., 24.08.2025, 13:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
13:30

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
Sa., 30.08.25 13:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum
Sa., 30.08.25 13:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSV Schott Mainz
So., 31.08.25 11:00 Uhr FSV Frankfurt - Rot-Weiss Essen

6. Spieltag
Sa., 13.09.25 12:00 Uhr TSV Schott Mainz - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund - SV Wehen Wiesbaden
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfL Bochum - FSV Frankfurt

So läuft der Spieltag in der Gruppe I

So., 24.08.2025, 13:30 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
13:30

So., 24.08.2025, 13:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabr.
13:00

So., 24.08.2025, 11:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
11:00

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
13:00

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
Sa., 30.08.25 11:00 Uhr FC Schalke 04 - SC Paderborn 07
Sa., 30.08.25 13:00 Uhr SV Meppen - VfL Osnabrück
Sa., 30.08.25 13:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Preußen Münster
So., 31.08.25 11:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - SC Rot-Weiß Oberhausen

6. Spieltag
Sa., 13.09.25 13:00 Uhr SV Meppen - Borussia Mönchengladbach
So., 14.09.25 11:00 Uhr SC Paderborn 07 - DSC Arminia Bielefeld
So., 14.09.25 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - SC Preußen Münster
So., 14.09.25 11:00 Uhr VfL Osnabrück - FC Schalke 04

Marcel Eichholz