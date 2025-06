Der MSV HIlden glaubt noch fest an den Aufstieg. – Foto: Alexander Biehler

MSV Hilden setzt auf seine Heimstärke Im Relegationsrückspiel am Sonntag muss der Kreisliga B-Zweite die DSC-Reserve deutlich besiegen. Verlinkte Inhalte Relegation KLA DÜS MSV Hilden DSC 99 II

Düsseldorfer SC 99 II – MSV Hilden 2:0 (1:0). Viel fehlte nicht und die Hildener hätten im ersten Aufstiegs-Relegationsspiel ein Remis erreicht. Da war die Szene nach einer knappen halben Stunde, als der MSV-Anhang den Torschrei schon auf den Lippen hatte. Melih Can Yesil schoss aus spitzem Winkel an die Lattenunterkante. Das Spielgerät sprang vor der Torlinie wieder auf und flog von dort an den Innenpfosten, bevor ein Düsseldorfer die brenzlige Situation klärte.

Mi., 04.06.2025, 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf DSC 99 II MSV Hilden MSV Hilden 2 0 Abpfiff Den Ausgleich dicht vor Augen, dazu mit den größeren Spielanteilen – der MSV zeigte vor über 250 Fußballfans eine gute Leistung. Nur bei den Gegentoren (7., 80.), beide gingen auf das Konto des schnellen, in der Punkterunde 24 Treffer erzielenden Abel Mokonen, war die Defensive der Gäste nicht im Bilde. Die diktierten dennoch über weite Strecken das Geschehen. Mohamed Bajut, der Sportliche Leiter des MSV, bilanzierte: „Wir hatten gefühlt 60, 70 Prozent Ballbesitz, waren, was uns auch viele neutrale Zuschauer bestätigten, spielerisch die bessere Mannschaft. Nur in der Verwertung der Torchancen war der DSC effektiver.“ Im besten Fall gehen die Hildener sogar in Führung, doch beim platzierten Schuss von Rachid Bajut Mitte der zweiten Hälfte bekam DSC-Keeper Fabian Klaßmann gerade noch die Fingerspitzen dazwischen.

MSV glaubt an die eigenen Stärken

Morgen, 15:00 Uhr MSV Hilden MSV Hilden DSC 99 Düsseldorf DSC 99 II 15:00 PUSH