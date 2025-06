MSV Hilden scheitert trotz starker Leistung

Vor gut 130 Zuschauern auf dem Sportplatz an der Schützenstraße musste der MSV Hilden nicht verlieren. Es gab vier, fünf Spielsituationen, da stellten sich die Gäste einfach abgeklärter, engagierter an und hatten dabei auch die nötige Portion Glück. Beginnend gleich mit dem ersten Angriff der Platzherren, als Melih Can Yesil nach der Vorarbeit von Mohamed Bajut und Hicham Bajut einen Schritt zu spät kam. Der MSV bis zur Halbzeit über weite Strecken spielbestimmend und konsequent in den Zweikämpfen. Verdient die Führung durch Thaddäus Targas, der goldrichtig stand (23.) als der gegnerische Torhüter Fabian Klaßmann einen Schuss von Sascha Driesen zu kurz abwehrte.