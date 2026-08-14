MSV Hilden kehrt nach vier Jahren in die Kreisliga A zurück Der MSV Hilden startet am Sonntag mit einem Duell zweier Aufsteiger. Gegner BV 04 Düsseldorf hat die gleiche Ausgangslage – wer setzt sich gleich zu Beginn durch? von RP / Elmar Rump · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Bajut freut sich auf die kommende Saison – Foto: Pascal Hotopp

Die Freude war riesengroß beim MSV Hilden, der mit dem 9:0-Heimsieg am vorletzten Kreisliga B-Spieltag gegen Sportfreunde Gerresheim II den Wiederaufstieg unter Dach und Fach brachte. Seitdem sind acht, neun Wochen vergangen. Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft seit Anfang Juli auf Hochtouren.

In den Trainingseinheiten wurde hart, insbesondere an den physischen Grundlagen gearbeitet. „Eines ist doch klar, die Kreisliga A stellt noch höhere Anforderungen an uns als Mannschaft und an jeden einzelnen Spieler“, blickt Mohamed „Mo“ Bajut auf die an diesem Wochenende beginnende Punktspielsaison. Dieser Herausforderung stellt sich der MSV natürlich gerne. Ein eingespieltes Team Dabei betont Angreifer Bajut, in der Saison 2025/26 bei 27 Einsätzen mit 31 Toren geführt, in seiner Doppelfunktion als spielender Sportlicher Leiter: „Auch in der letzten Saison standen wir bis zum letzten Spieltag unter Druck. Der SSV Erkrath saß uns als unmittelbarer Verfolger bis zum Schluss dicht im Nacken. Aber wir haben diesen Druck ausgehalten und gute Nerven bewiesen. Es hat alles gepasst. Weil wir eine gute Breite im Kader hatten, wurden während der Saison auch die Ausfälle von Stammspielern kompensiert. Jetzt gehen wir, mit wenigen Ausnahmen, mit dem gleichen Personal in die neue Runde.“

Ein eingespieltes Team – zweifellos eine gute Basis für das Fußball-Abenteuer eine Liga höher. Nicht zuletzt die mannschaftliche Geschlossenheit sowie die Harmonie im Kader waren, neben den fußballerischen Qualitäten, die Grundlage für den Aufstieg: Will heißen, Erfolg schweißt ohnehin zusammen. Dass das in der Kreisliga A ähnlich gut funktioniert, daran wurde in den vielen Übungseinheiten und in den zahlreichen Testspielen intensiv gearbeitet. Und der Aufsteiger hat sich den höheren Anforderungen in der Kreisliga A angepasst: Chefcoach Francesco Montefusco sowie die bewährten Co-Trainer Oussama Oussayah und Kubilay Öztürk werden jetzt zusätzlich von Torwartcoach Sebastian Trepper und Athletiktrainer Aziz Darkaoui unterstützt. Hilden verstärkt sich in der Breite „Unser Saisonziel ist klar. Für uns geht es in erster Linie um den Klassenerhalt. Wichtig wird sein, dass wir unsere zahlreichen, teils noch jungen und in der Kreisliga A unerfahrenen Leute, schnell an das geforderte Niveau heranführen“, sagt Mo Bajut, der, neben anderen verbliebenen Leistungsträgern, natürlich zum Gerüst des MSV zählt. Eine ähnliche Rolle sollen auch die nominell wichtigsten Zugänge Torhüter Falco Reuter (zuletzt SSV Strümp, davor GSV Langenfeld) und Hicham Bajut (zurück von der SpVg. Hilden 05/06) einnehmen.