MSV Hilden kehrt nach vier Jahren in die Kreisliga A zurück

Die Freude war riesengroß beim MSV Hilden, der mit dem 9:0-Heimsieg am vorletzten Kreisliga B-Spieltag gegen Sportfreunde Gerresheim II den Wiederaufstieg unter Dach und Fach brachte. Seitdem sind acht, neun Wochen vergangen. Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft seit Anfang Juli auf Hochtouren.
In den Trainingseinheiten wurde hart, insbesondere an den physischen Grundlagen gearbeitet. „Eines ist doch klar, die Kreisliga A stellt noch höhere Anforderungen an uns als Mannschaft und an jeden einzelnen Spieler“, blickt Mohamed „Mo“ Bajut auf die an diesem Wochenende beginnende Punktspielsaison. Dieser Herausforderung stellt sich der MSV natürlich gerne.
Dabei betont Angreifer Bajut, in der Saison 2025/26 bei 27 Einsätzen mit 31 Toren geführt, in seiner Doppelfunktion als spielender Sportlicher Leiter: „Auch in der letzten Saison standen wir bis zum letzten Spieltag unter Druck. Der SSV Erkrath saß uns als unmittelbarer Verfolger bis zum Schluss dicht im Nacken. Aber wir haben diesen Druck ausgehalten und gute Nerven bewiesen. Es hat alles gepasst. Weil wir eine gute Breite im Kader hatten, wurden während der Saison auch die Ausfälle von Stammspielern kompensiert. Jetzt gehen wir, mit wenigen Ausnahmen, mit dem gleichen Personal in die neue Runde.“
Ein eingespieltes Team – zweifellos eine gute Basis für das Fußball-Abenteuer eine Liga höher. Nicht zuletzt die mannschaftliche Geschlossenheit sowie die Harmonie im Kader waren, neben den fußballerischen Qualitäten, die Grundlage für den Aufstieg: Will heißen, Erfolg schweißt ohnehin zusammen. Dass das in der Kreisliga A ähnlich gut funktioniert, daran wurde in den vielen Übungseinheiten und in den zahlreichen Testspielen intensiv gearbeitet. Und der Aufsteiger hat sich den höheren Anforderungen in der Kreisliga A angepasst: Chefcoach Francesco Montefusco sowie die bewährten Co-Trainer Oussama Oussayah und Kubilay Öztürk werden jetzt zusätzlich von Torwartcoach Sebastian Trepper und Athletiktrainer Aziz Darkaoui unterstützt.
„Unser Saisonziel ist klar. Für uns geht es in erster Linie um den Klassenerhalt. Wichtig wird sein, dass wir unsere zahlreichen, teils noch jungen und in der Kreisliga A unerfahrenen Leute, schnell an das geforderte Niveau heranführen“, sagt Mo Bajut, der, neben anderen verbliebenen Leistungsträgern, natürlich zum Gerüst des MSV zählt. Eine ähnliche Rolle sollen auch die nominell wichtigsten Zugänge Torhüter Falco Reuter (zuletzt SSV Strümp, davor GSV Langenfeld) und Hicham Bajut (zurück von der SpVg. Hilden 05/06) einnehmen.
Die weiteren Zugänge sind Amin Tebque, Dede Silunsasi, Din Music (alle SG Benrath-Hassels II), Redouan Afkir (Post SV Düsseldorf), Anas Oulfil (MSV Düsseldorf A-Junioren), Elias Fdail (VfL Benrath II), Nasreddin Tahiri Ahraki, Luca Nieden (beide aus der eigenen Reserve) und der reaktivierte Torhüter Justin Frey.
Nicht mehr dabei sind die abgewanderten Gianluca Frasca (SV Wersten 04), Ilias Aouri (SV Oberbilk Düsseldorf), Abderrahim Tadlaoui und Alexandre Zyryanov (beide AC Italia Hilden). Zwei eigentlich bewährte Kräfte aus dem Aufstiegskader fallen indes weiterhin aus. Raoufou Idrissou Kerim mit einem Bänderriss im Sprunggelenk und Karim Chennouri wegen anhaltender Knieprobleme.
Nochmals Mohamed „Mo“ Bajut: „Aufgrund der Urlaubszeit war die Vorbereitung nicht ganz so einfach. Allerdings haben sich die Jungs in den Trainingseinheiten richtig reingehängt. Auch wenn wir mit der Kreisliga A nach vier Jahren Abwesenheit zunächst wieder Neuland betreten, freuen wir uns auf die neue Saison, sind alle gespannt, was uns sportlich dort erwartet.“ Bei der Generalprobe erreichten die Hildener am Sonntag beim Meerbuscher A-Kreisligisten SSV Strümp nach Toren von Ensar Selmani, Hicham Bajut (je 2) und Rachid Bajut ein 5:5 – nach 2:5-Rückstand.
Zur Saisonpremiere an diesem Sonntag (16. August, Anstoß 15.15 Uhr) erwartet das Team um Kapitän Rachid Bajut auf dem Sportplatz Schützenstraße Mitaufsteiger BV 04 Düsseldorf. In der ersten Runde des Kreispokals (26. August, 19 Uhr, Schützenstraße) heißt der Gegner ASV Tiefenbroich.