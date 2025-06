MSV Hilden hat noch eine Aufstiegschance

Der AC Italia Hilden, frischgebackener Aufsteiger in die Kreisliga A, ließ auch bei seinem letzten Aufritt in der B-Liga nichts anbrennen. Beim TSV Urdenbach II stand am Ende ein souverän herausgespielter 5:3 (2:2)-Erfolg. Sascha Hofrath (14.) und der erst acht Minuten zuvor eingewechselte Jannis Remhof (36.) trafen bis zur Pause. In Durchgang zwei stellte der AC durch Remhof (47. – 28. Saisontreffer), ein gegnerisches Eigentor (64.) und den von Schlussmann Lucas Schröder verwandelten Foulelfmeter (78.) vorübergehend auf 5:2, bevor die Düsseldorfer noch für Ergebniskosmetik sorgten (89.).

Hinter dem Spitzenreiter (83 Punkte) kletterte der MSV Hilden durch den 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den VfL Benrath II mit nun 72 Zählern noch auf den zweiten Tabellenplatz, ließ damit Polizei SV Düsseldorf II (70) und den FC Türkspor Hilden (69) hinter sich. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Das war nicht ganz so einfach. Wir alle wussten, dass heute nur ein Sieg zählt. Die Einstellung stimmt jedenfalls zu hundert Prozent. Es wurde in der zweiten Halbzeit zwar nicht wirklich eng, dennoch hätten wir uns hinten raus einen etwas ruhigeren Spielverlauf gewünscht“, konstatierte der Sportliche Leiter des MSV, Mohamed Bajut.

Das wäre auch alles so aufgegangen, wenn Arnold Keksel, Melih Can Yesil und Bajut selbst nicht „Aluminium“ getroffen hätten. Mohamed Bajut musste aufgrund der Personalnot, ähnlich wie der ebenfalls seit März verletzt ausgefallene Gianluca Frasca, in der zweiten Hälfte in die Bresche springen, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Hildens Matchwinner war indes Sascha Driesen, der mit einem Doppelschlag (31., 32.) für die 2:0-Führung sorgte. Justin Vogel, der ehemalige Spieler des SV Hilden-Ost, markierte den Anschluss (39.). Mehr ließen die Hildener nicht zu.

Weil der bis dahin punktgleiche HSV Langenfeld durch das 3:2 beim CfR Links Düsseldorf den Ligaerhalt auf den letzten Drücker schaffte, ist das Fußball-Schicksal des MSV jetzt von Ratingen 04/19 II abhängig. Durch die 0:2-Niederlage beim Aufsteiger in die Landesliga, TSV Solingen, stehen die Angerländer (zunächst einmal) als vierter Bezirksligaabsteiger aus dem Kreis Düsseldorf fest. Durch die Hintertür „Abstiegs-Relegation“, kann die Zweite des Oberligisten allerdings noch den Ligaerhalt fix machen, muss aber noch auf ihren Gegner warten. Der ergibt sich aus einer Dreier-Abstiegsrunde der Gruppe 4 mit dem TSV Krefeld-Bockum, Alemannia Pfalzdorf und VfB Uerdingen. Gegen den Letzten dieses Trios müssen sich dann die Ratinger in zwei Begegnungen behaupten, um selbst den Ligaerhalt zu schaffen.

Bei dann nur noch drei Bezirksliga-Absteigern kommen nun der MSV und der DSC 99 II ins Spiel: Beide Klubs treffen bereits im Vorfeld der oben genannten Abstiegsrunde der Gruppe 4 in zwei Begegnungen aufeinander. Der erste Vergleich wird gleich am Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz an der Wind­scheidstraße im Stadtteil Derendorf angepfiffen. „Wir haben uns für eine gute Saison mit dem zweiten Tabellenplatz belohnt. Klar wollen wir diese große Chance jetzt nutzen, wenn es um den Kreisliga A-Aufstieg geht. Der DSC ist für uns schwer einzuschätzen, aber wir versuchen ohnehin, unser Spiel durchzuziehen. Besonderen Druck haben wir nicht, können nur positiv überraschen“, betont Mohamed Bajut. Beim besten Ligaschützen (35 Tore) reicht es wegen einer Fußverletzung noch nicht für die Startelf.

Auch die gesperrten Sascha Driesen, Mert Argun und Younes Darkaoui Amjahed – alles gestandene Defensivkräfte – sind nicht dabei. Dennoch fahren die Hildener zuversichtlich in die Landeshauptstadt, weil Trainer Francesco Montefusco den nachgerückten Spielern das nötige Vertrauen geschenkt hat. Die zahlen es jetzt mit guten Leistungen zurück.

Der FC Türkspor verspielte mit dem 4:4 im Heimspiel gegen den FC Tannenhof die (theoretische) Möglichkeit, noch ins Rennen um Rang zwei einzugreifen. Der FC lag nach knapp einer halben Stunde bereits 0:3 hinten, drehte den Spieß durch die Treffer von Abdullah Albayrak (45+2, 55.), Ömer-Samet Aydin (58.) und Muhammet Ucar (62.) vorübergehend herum, kassierte dann aber noch den Ausgleich (77.).

Hochdahl lässt Hilden 05/06 keine Chance

In der Kreisliga A stand am letzten Spieltag das Duell zwischen der SpVg. Hilden 05/06 und dem SC Rhenania im Terminkalender. Der Aufsteiger aus Hochdahl gab sich auch in der Südstadt keine Blöße, siegte mit 3:1 (1:1). Die Gäste-Führung (36.) durch Johann Hübschen glich Thomas Jarosch vier Minuten später aus. Zur zweiten Halbzeit wechselte SCR-Coach Peter Burek vier neue, eigentlich zur Startelf zählende Spieler ein. Eine Maßnahme, die sich positiv auswirkte. Zakari Kassar glich aus (68.) und Abdelilah Zarok machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Mit dem 23. Saisonsieg kommen die Hochdahler auf 74 Punkte, sechs dahinter liegt der Zweite SV Hösel, der, unhangängig vom 2:2 bei TuSA 06 Düsseldorf, schon zuvor als Mitaufsteiger feststand.