MSV gewinnt klar in Bonn, Lotte gut gegen Champions-League-Teilnehmer

Lotte verlor gegen Betis Sevilla mit 0:3. – Foto: IMAGO / Eibner

Am Samstag haben wieder viele Klubs aus der Regionalliga West getestet. Westfalia Rhynern verlor nach Führung gegen SpVg Schonnebeck, der 1. FC Bocholt kam beim SV Schermbeck nicht über ein 2:2 hinaus, während MSV Duisburg seine Aufgabe beim Bonner SC souverän löste. Die Sportfreunde Lotte verkauften sich gegen den Champions-League-Teilnehmer Betis Sevilla teuer.

Jakob Bookjans erhöhte in der 69. Minute auf 2:0, Peter Remmert legte vier Minuten später das 3:0 nach (73.). Florian Krüger erzielte in der 86. Minute das 4:0. Kurz zuvor hatte Aljaz Casar mit einem Foulelfmeter an Torwart Tobias Pawelczyk scheitern müssen (90.). Den Schlusspunkt setzte Bonn durch Roman Doulashi, der in der langen Nachspielzeit zum 1:4 traf (90.+14).

MSV Duisburg ist seiner Favoritenrolle beim Bonner SC gerecht geworden. Der Klub aus der 3. Liga gewann vor 2000 Zuschauern mit 4:1. Martin Ens brachte den MSV bereits in der neunten Minute mit 1:0 in Führung. Danach blieb es lange eng, ehe der Drittligist in der Schlussphase deutlich davonzog.

1. FC Bocholt musste sich beim SV Schermbeck mit einem 2:2 begnügen. Ein Lichtblick beim Regionalliga-Klub war Nachwuchsspieler Erik Garibyan, der beide Treffer für die Mannschaft von Trainer Guerino Capretti erzielte. Garibyan brachte Bocholt in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause glich Cenk Mustafa Güney für Schermbeck zum 1:1 aus (48.). Garibyan antwortete mit seinem zweiten Treffer und stellte auf 2:1 für Bocholt (60.). Doch der Sieg blieb aus: Jamal El Mansoury erzielte in der 68. Minute das 2:2. Das Ergebnis dürfte dem FCB nicht geschmeckt haben, allerdings war es auch der zweite Test innerhalb von 24 Stunden. Am Freitagabend bezwang Bocholt den FC Büderich mit 4:0. SpVg Schonnebeck dreht Partie bei Westfalia Rhynern

Westfalia Rhynern hat gegen den Oberliga Niederrhein-Klub SpVg Schonnebeck trotz Führung mit 1:3 verloren. Der Regionalliga-Aufsteiger ging in der 33. Minute durch Elias Kourouma mit 1:0 in Führung und nahm diesen Vorsprung auch mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel drehte Schonnebeck die Begegnung aber komplett. Yan Marcos Friessner Montas erzielte kurz nach Wiederbeginn das 1:1 (48.). In der Schlussphase legte die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies nach: Lennon Jung brachte Schonnebeck in der 74. Minute mit 2:1 in Führung, Niko Bosnjak stellte in der 82. Minute auf 3:1. Ähnlich wie für den VfB 03 Hilden am Freitag, war das ein Rückschlag für den Aufsteiger - mehr hier. Sportfreunde Lotte halten gegen Betis lange mit