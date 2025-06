MSV-Frauen überzeugen beim Neuanfang mit Kantersieg

Es war der erste Auftritt der neuformierten Frauen-Mannschaft des MSV Duisburg. Ein Jahr nach dem Rückzug aus der Frauen-Bundesliga begann in diesem Jahr der Neustart. In wenigen Wochen tritt das Team dann in der Niederrheinliga an. Nach der ersten Trainingswoche überzeugte die Elf am Abend beim Testspiel gegen Kreisligist Rhenania Hamborn. Nach 90 Minuten war der 16:0-Kantersieg perfekt.

Es folgte ein Doppelschlag der Duisburgerinnen. Zunächst vollstreckte Sophie Schneider nach sehenswertem Chipball von Melina Koffler hinter die Abwehrreihe (20.), dann zog Verteidigerin Jennifer Mann einfach mal aus der Distanz ab und stellte auf 3:0 (23.). Nur fünf Minuten später war Hamdi erneut zur Stelle. Nach Pass von Schneider auf Mizuho Kato legte die quer in die Mitte. Hamdi hatte keine Mühe, aus zwei Metern einzuschieben. Mit fortschreitender Spieldauer erhöhten die MSV-Kickerinnen das Tempo und erspielten sich weitere Großchancen. In der Schlussphase der ersten Hälfte marschierte Mann vom eigenen Strafraum bis zur Box der Hambornerinnen. Nach einem Doppelpass mit Kato schob sie trocken zum 5:0 ein (38.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Hamdi, die mit viel Tempo einen langen Ball erlaufen und zum 6:0 verwerten konnte (44.).

Schützenfest nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel ging es nur in eine Richtung. Der MSV wechselte in der Pause auf sechs Positionen und brachte somit frische Kräfte auf den Kunstrasen. Drei Minuten nach Wiederanpfiff spielte die eingewechselte Chloé Rickers auf Hamdi, die noch eine Verteidigerin austanzte und dann traf. Eine Ecke leitete den nächsten Treffer ein. Emma Hilbrands konnte in Rücklage nicht verwerten, sah aber, dass Yuiko Tabuchi gut positioniert war und leitete auf sie weiter. Kurz angetäuscht und ab ins linke Eck (58.) Kurz darauf konnte sich auch Hilbrands in die Torschützenliste eintragen. Per Kopf versenkte sie den von Edina Habibovic getretenen Eckball zum 9:0 (60.).

Hamdi (63.) und Koffler per Doppelpack (65./66.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Nach kurzer Verschnaufpause rollten die nächsten Angriffswellen in Richtung Rhenania-Kasten. Koffler auf Rickers, die mit viel Wucht ins Tor. Hamborns Torfrau war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern (74.). Zwei Zeigerumdrehungen später legte Hamdi im Strafraum zu Habibovic - 14:0 (76.). Für die glänzend aufgelegten Hamdi und Koffler war der Abend wenig später beendet. Unter dem Applaus der zahlreichen Zuschauer verabschiedeten sie sich in den wohlverdienten Feierabend. An Feierabend auf dem Feld war indes noch nicht zu denken. Nina Martinek setzte Tabuchi in Szene, die in die Box eindrang und kompromisslos den 15. Treffer des Abends erzielte (80.). Nahezu mit dem Schlusspfiff sorgte Rickers nach einem schnellen Angriff den Endstand (90.).

Am Ende bleibt festzuhalten, dass der erste Auftritt der neu formierten Mannschaft ein voller Erfolg war. Nach wenigen Tagen des Trainings waren bereits viele gute Ansätze zu sehen, auf die das Trainerteam in den kommenden Wochen bis zum Ligastart aufbauen kann. Die MSV-Frauen haben gleich ihre Ambitionen unterstrichen und ein deutliches Signal an die Konkurrenz in der Niederrheinliga ausgesandt.

So spielten die Zebras

SV Rhenania Hamborn – MSV Duisburg 0:16

SV Rhenania Hamborn:

MSV Duisburg: Ricarda Rumohr, Isabel Hochstein (46. Isabell Marie Hirschberger), Anna Schneider, Melina Koffler (46. Chloé Rickes) (76. Jennifer Mann), Emma Viktoria Hilbrands, Mizuho Kato (46. Nina Martinek), Jennifer Mann (46. Barakissa Coulibaly), Sophie Schneider (46. Edina Habibovic), Juliette Gier (46. Yuiko Tabuchi), Zarife Demircan, Hanna Hamdi (76. Zarife Demircan) - Trainer: Haci-Hasan Kale - Trainer: Abdulrahman Saket

Schiedsrichter: Nico Kallenborn

Tore: 0:1 Hanna Hamdi (5.), 0:2 Sophie Schneider (20.), 0:3 Jennifer Mann (23.), 0:4 Hanna Hamdi (28.), 0:5 Jennifer Mann (38.), 0:6 Hanna Hamdi (44.), 0:7 Hanna Hamdi (48.), 0:8 Yuiko Tabuchi (58.), 0:9 Emma Viktoria Hilbrands (60.), 0:10 Hanna Hamdi (63.), 0:11 Melina Koffler (65.), 0:12 Melina Koffler (66.), 0:13 Chloé Rickes (74.), 0:14 Edina Habibovic (76.), 0:15 Yuiko Tabuchi (80.), 0:16 Chloé Rickes (90.)