MSV-Frauen: 28 BLACK wird neuer Hauptpartner Frauen-Bundesliga: Der MSV Duisburg hat einen neuen Hauptpartner für seine Frauenmannschaft gefunden.

„Der Frauenfußball befindet sich in einer sehr spannenden und positiven Entwicklungsphase. Die Marke MSV Duisburg ist bundesweit bekannt und der Frauenfußball hat hier in Duisburg eine lange und erfolgreiche Tradition. Das Ziel der MSV-Frauen, sich nach einigen Ups und Downs nun langfristig in der Flyeralarm-Frauen-Bundesliga etablieren zu wollen, unterstützen wir sehr gerne und ich bin stolz darauf, mit 28 BLACK und der Splendid Drinks AG als Hauptpartner der 1. Frauen-Fußballmannschaft ein Teil der MSV Familie zu werden“, so Günter Thiel, CEO von Splendid Drinks und 28 BLACK zum Neueinstieg beim MSV.

„Das lange Aushalten auf den richtigen Partner und den richtigen Moment hat sich gelohnt. Mit 28 BLACK und der Splendid Drinks AG haben wir einen weiteren, neuen Partner für den MSV begeistern können, der sich langfristig zum Frauenfußball am Standort Duisburg bekennt. Dafür sind wir sehr dankbar und heißen 28 BLACK herzlich willkommen,“ begrüßt MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt den Neuzugang. „Wir werden 28 BLACK hier in der Region intensiv in das MSV-Netzwerk einbinden und freuen uns auf viele gemeinsame Projekte.“

Dario Mlodoch, Leiter Lizenzspielbetrieb Frauen beim MSV Duisburg, sagt zur neuen Partnerschaft: „Capelli Sport arbeitet an anderen Standorten wie in Berlin oder in Klagenfurt bereits sehr eng mit der Splendid Drinks AG zusammen. Nun 28 BLACK auch hier in Duisburg für den Frauenfußball willkommen zu heißen, freut mich sehr und festigt unser gemeinsames Netzwerk.“