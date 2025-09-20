MSV feiert Kantersieg, FC gewinnt Derby, Aachen unterliegt Fortuna

Der MSV Duisburg gewinnt klar. – Foto: Gerhard Hannappel

Bereits der 7. Spieltag wartet auf die U19-Junioren in der DFB-Nachwuchsliga und auch da stehen wieder einige spannende Duelle an. Die Duelle der Gruppe G fanden bereits am Samstagvormittag statt. Der MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf feierten klare Siege, der 1. FC Köln setzte sich im Derby durch. In der Gruppe H empfängt unter anderem Rot-Weiss Essen den BVB-Nachwuchs, die Partien der Gruppe I finden am Sonntag statt.

So lief der Spieltag in der Gruppe G Vor einer stattlichen Kulisse von 500 Fans hat der 1. FC Köln das Stadtderby gegen Viktoria Köln für sich entschieden. Der amtierende Deutsche Meister tat sich dabei aber alles andere als leicht und gewann letztlich denkbar knapp mit 1:0. Jason Manuel Ponente Ramirez erzielte nach 64 Minuten den einzigen Treffer der Partie. Eine klare Angelegenheit war dagegen das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Alemannia Aachen. Hier führte die Fortuna nach Toren von Levi Fritz Mentzel (7.) und einem Doppelpack von Anas Slimani (21.(22.) schon Mitte der ersten Hälfte mit 3:0. Kurz nach der Pause gelang den Gästen aus der Kaiserstadt zwar der Anschlusstreffer, mehr war für die Alemannia aber nicht drin.