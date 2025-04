MSV-Fans wollen im Konvoi nach Gladbach fahren

Am Freitag, den 24. April, will der MSV Duisburg den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga perfekt machen. Die Zebras spielen an diesem Abend im Borussia-Park gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Hausherren werden aber ganz eindeutig die Duisburger sein, die schon jetzt mehr als 11.000 Gästetickets verkauft haben. Auch eine gemeinsame Anreise ist geplant.

Die aktive Fanszene des MSV ruft zu einer geschlossenen Anreise auf. Zwischen dem Duisburger Wedaustadion und dem Gladbacher Borussia-Park liegen ziemlich genau 55 Kilometer. Geht es nach dem Aufruf, den die Proud Generation Duisburg in Umlauf gebracht hat, soll diese Strecke als Konvoi zurückgelegt werden. Nach aktuellem Stand dürften das schon jetzt mindestens 20 Reisebusse und hunderte Autos sein - eine enorme Kolonne deutet sich an, die dann auf die Unwägbarkeiten eines Freitagnachmittags trifft. Neben dem obligatorischen Feierabendverkehr dürfte auch das ein oder andere Gefährt auf der Rückreise aus den Osterferien sein. Doch das alles schreckt die Duisburger Fans nicht ab.

"Der Kohleofen fängt an zu glühen, der Aufstieg in die 3. Liga ist zum Greifen nah! Die Euphorie, die uns seit Saisonbeginn trägt, erreicht jetzt ihren absoluten Höhepunkt. Und genau JETZT zählt jeder Einzelne, jetzt wird Geschichte geschrieben", heißt es in dem Aufruf, der sich an alle Auswärtsfahrer richtet. "Lasst uns gemeinsam losziehen, ein riesiger blauer Konvoi gen Gladbach! Wir wollen ein kompaktes, geschlossenes Bild abgeben und zeigen, dass der MSV lebt, brennt und zurück will!"

Der Treffpunkt ist der Parkplatz vor dem Duisburger Stadion. Ab 14.30 Uhr formiert sich dort die Kolonne, die dann um 15 Uhr in Richtung Mönchengladbach aufbrechen soll. Doch nicht nur auf der Straße, auch im Stadion soll ein einheitliches Bild gezeigt werden. Alle in blau lautet das Motto des Tages, an dessen Ende nicht nur ein Sieg und der Wiederaufstieg in Liga 3 feststehen soll. Auch der bisherige Auswärtsfahrer-Rekord soll fallen. Den haben die Münchner Löwen bei ihrem Gastspiel bei der Reserve des 1. FC Nürnberg aufgestellt, als sich rund 14.000 60er auf die Reise machten. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dieser Bestwert in Kürze eingestellt wird.