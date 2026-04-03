MSV-Fans rufen zum Spalier bei der Mannschaftsabreise auf 3. Liga: Am kommenden Spieltag steht das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg an. Die Fans der Zebras rufen nun dazu auf, die Mannschaft bei der Abreise mit einem Spalier zu verabschieden. von Tristan Benten · 03.04.2026, 19:30 Uhr · 0 Leser

Die MSV-Anhänger wollen die Spieler bei der Abreise einstimmen – Foto: Arno Wirths

3. Liga: Es steht am kommenden Spieltag das 38. Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg an. Neben den typischen Aspekten des historischen Duells hat die Partie auch in der Tabelle ein großes Gewicht. Nun rufen Anhänger der Zebras zu einem Spalier auf, um die Mannschaft schon bei der Abreise zu unterstützen.

Um die 100 RWE-Anhänger unterstützten ihre Mannschaft bei dem öffentlichen Training am Mittwoch. Doch auch die Fans des MSV wollen ihre Spieler schon vor der Ankunft in Essen lautstark anfeuern. Dafür wollen sich die Unterstützer der Blau-Weißen am Samstag, ab 12.45 Uhr in Westender Straße in Meiderich treffen. Das Unterfangen hat die Fan-Organisation "Laufen für den MSV" organisiert. Um 13 Uhr wird das Team Duisburg mit dem Mannschaftsbus in Richtung Essen verlassen. Mit lautstarken Rufen und Fahnen wollen die Fans den MSV auf das Derby einstimmen und den Spielern den nötigen Schub geben.