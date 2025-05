MSV-Fans rufen besondere Aktion für Lotte-Auswärtsspiel aus

Deutlich mehr als 2.000 Anhänger werden den MSV in das Stadion am Lotter Kreuz begleiten und auch das letzte Auswärtsspiel in dieser Saison zu einem Heimspiel machen. 1.700 Tickets gingen bereits im Vorfeld über die Fanbetreuung an Fanclubs der Duisburger, weitere 1.300 Eintrittskarten sind seit der vergangenen Woche im freien Vorverkauf. Ob es eine Tageskasse gibt, steht noch nicht fest, im besten Fall sind alle verfügbaren Zutrittsberechtigungen ohnehin im Vorverkauf über die Ladentheke gegangen.

Mottotour nach Lotte

Die Stimmhoheit dürfte dem MSV-Anhang damit sicher sein und auch optisch wollen die Fans ein klares Zeichen setzen. "Alle im Trikot, alle in blau-weiß", heißt es dementsprechend in der Ankündigung der aktiven Fanszene. Weiter: "Der Aufstieg ist perfekt! Doch ähnlich wie die Mannschaft wollen wir bis zum letzten Spieltag weitermachen und alles geben. Damit wir uns zum Abschluss gebührend aus dieser Amateurliga verabschieden können, rufen wir wie gewohnt zur Mottotour am letzten Spieltag auf! Packt eure feinsten blau-weißen Trikots aus und lasst uns Lotte in Zebrastreifen schmücken. Alle im gestreiften Zebratrikot nach Lotte!"

Neben freien Plätzen im Gästebereich sind für das Spiel nur noch vereinzelte Tickets zu erwerben. Im offiziellen Online-Shop der Sportfreunde ist nur noch ein geringes Kontingent in den Blöcken B, F und G verfügbar. Derweil ist davon auszugehen, dass auch zahlreiche Duisburger vom Online-Vorverkauf Gebrauch gemacht haben und MSV-Fans im gesamten Stadion zu finden sein werden. Ein letztes Mal soll mit der Mannschaft zusammen gefeiert werden, ehe am darauffolgenden Wochenende der nächste Höhepunkt ansteht - das Finale im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen.