Deutliche Worte gab es von den MSV-Fans kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar. – Foto: Marcel Eichholz

MSV-Fans protestieren gegen Weltmeisterschaft 3. Liga: Im Rahmen des Heimspiels gegen den FC Ingolstadt haben Fans des MSV Duisburg eine klare Botschaft gegen die anstehende Weltmeisterschaft in Katar artikuliert.

Auch die Duisburger Fanszene hat sich beim Heimspiel gegen den FC Ingolstadt klar gegen die Weltmeisterschaft in Katar positioniert und sich dabei dem bundesweiten Protesten angeschlossen. In einer großen, zweigeteilten Choreographie äußerten die Anhänger ihren Unmut, stellten dabei besonders die Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter im WM-Land hervor, betonten zugleich aber auch den zweifelhaften Vergabeprozess in den Wüstenstaat.

Mit einer beeindruckenden Choreographie gegen die in Kürze startende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar eröffneten die MSV-Fans das letzte Heimspiel in diesem Kalenderjahr gegen den FC Ingolstadt, bevor es in die rund zwei Monate dauernde Winterpause geht. „Mord, Sklaverei und Unterdrückung – doch eure Ordnung ist auf Sand gebaut“, stand in weißen Lettern auf schwarzem Grund in der Nordkurve, die zeitgleich mit ebenfalls schwarzen Pappen ein einheitliches Bild abgab. Im zweiten Teil erstrahlten dann die Duisburger Farben Blau und Weiß mit Fahnen und Luftballons. Zudem gab es den Slogan „Fußballfans vereinigt euch! Holen wir uns den Sport zurück.“

Ein Apell für die Zukunft. – Foto: Marcel Eichholz

In der Sache sicherlich ein verständlicher wie auch notwendiger Protest, was du jüngsten Aussagen des katarischen WM-Botschafters bestätigt haben dürften. Dennoch kommt er zu spät. Bereits im Zuge der Vergabe hätte der Aufschrei lauter und intensiver ausfallen müssen und die FIFA in ihrer Entscheidung grundsätzlich hinterfragt werden müssen. So bleibt die Hoffnung, dass der Fokus auch über das Finale hinaus auf Katar gerichtet wird und die zaghaften Reformen fortgesetzt werden. Für die Zukunft sollte diese WM eine Warnung sein und ein Weckruf an die gesamte Welt.