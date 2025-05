MSV-Fans planen Marsch zum Niederrheinpokalfinale

Die Saison in der Regionalliga West ist beendet. Der MSV Duisburg ist als Meister souverän auf direktem Weg in die 3. Liga zurückgekehrt. An Urlaub ist für die Mannschaft aber noch nicht zu denken, denn es steht noch ein finaler Höhepunkt bevor. Am Samstag (24. Mai, 16.30 Uhr, FuPa-Liveticker) treffen die Zebras vor ausverkauftem Haus im Duisburger Wedaustadion im Finale um den Niederrheinpokal auf Rot-Weiss Essen.

Dass Duell gegen den unliebsamen Nachbarn im Revier wirft bereits seinen Schatten voraus. Die aktive Fanszene des MSV hat einen Aufruf zum gemeinsamen Marsch aus der Innenstadt zum Stadion aufgerufen. "Derby an der Wedau! Lasst uns an diesem Tag alles dafür geben, den zweiten großen Erfolg dieser Saison zu feiern! Lasst uns den Pokal holen und in die erste Runde des DFB-Pokals einziehen. Gemeinsam mit der Mannschaft als die Einheit auftreten, die wir seit dem ersten Spieltag dieser Saison geschaffen haben", heißt es im Schreiben der Fans. Treffen wollen sich die Duisburger Fans um 12 Uhr am "Geier" in der Innenstadt. Das Finale gegen RWE wird um 16.30 Uhr angepfiffen.

Die Sehnsucht nach dem Pokalsieg und dem damit verbundenen Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals ist groß. Zuletzt standen die Zebras in der Saison 2019/20 im bundesweiten Pokalwettbewerb, mussten da aber nach einer 0:5-Schlappe gegen Borussia Dortmund schon nach der ersten Runde ihren Hut nehmen. Den Niederrheinpokal gewann der MSB zuletzt in der Spielzeit 2016/17 - Finalgegner damals war RWE.