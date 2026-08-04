MSV-Fans planen großen Fanmarsch Am Samstag startet für den MSV Duisburg die neue Saison in der 3. Liga. Die Fans planen einen gemeinsamen Marsch zum Stadion. von Marcel Eichholz · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

MSV-Fans planen einen großen Fanmarsch. – Foto: Marcel Eichholz

Die Sommerpause ist endlich vorbei, die neue Saison steht in den Startlöchern. Für den MSV Duisburg wird es am kommenden Samstag wieder ernst in der 3. Liga. Im ersten Spiel empfangen die Duisburger vor großer Kulisse Aufsteiger SV Meppen. Bevor im Wedaustadion wieder von den "Zebras im Europacup" geträumt wird, planen MSV-Fans bereits einen großen Fanmarsch.

Nicht zum ersten Mal wird von Anhängern des MSV Duisburg zum großen Fanmarsch vor dem Auftaktspiel in der 3. Liga aufgerufen. Zuletzt marschierten am 16 Mai tausende Anhänger durch die Stadt, um der Mannschaft im Saisonfinale den letzten Push zu geben. Vor dem Regionalliga-Auftakt in der Saison 2024/25 zog es ebenfalls eine vierstellige Zahl Duisburger auf die Straßen. Und auch für den kommenden Samstag ruft die Ultra-Gruppe Proud Generation zum Fanmarsch auf. Ab zehn Uhr ist der Treffpunkt am Wendehammer (Heerstraße 326 / Ecke Düsseldorfer Straße) ausgerufen. Rund 20 Minuten später soll sich der gesamte Zebra-Tross dann auf den Weg in Richtung Stadion machen. "Gemeinsam wollen wir den Start in die neue Spielzeit mit einem gemeinsamen Treffen und anschließendem Marsch zum Wedaustadion einläuten. Zusammen stimmen wir uns auf die Saison ein und schütteln die Trägheit der Sommerpause endgültig ab", heißt es in dem Aufruf der PGDU.