MSV-Fans erobern Verl

Duisburger Fan-Scharen, die die Gästeblöcke eroberten, gab es in der vergangenen Saison an jedem Spieltag. Jedes Auswärtsspiel in der Regionalliga West machte der MSV Duisburg zu einem Heimspiel, sorgte stets für ausverkaufte Gästeblöcke und füllte darüber hinaus auch oft die Heimbereiche der Vereine. Nachdem über 1.000 Fans die Mannschaft zum ersten Auswärtsspiel in der 3. Liga beim SSV Jahn Regensburg begleiteten, wird dieser Wert nun mindestens verdoppelt.

Wenn die Zebras am kommenden Samstag beim SC Verl antreten, dürfte mindestens die Hälfte der Zuschauer für die blau-weißen Kicker jubeln. Der SCV hat den Duisburgern bereits ein deutlich größeres Kontingent zur Verfügung gestellt und insgesamt 2.000 Tickets nach Meiderich geschickt. Die sind inzwischen restlos vergriffen und die Fans, die noch keine Eintrittskarte ergattern konnten, wurden bereits kreativ. Ab ins Auto und ein Ticket vor Ort in Verl kaufen - mal eben 300 Kilometer unter der Woche abspulen, um am Wochenende live dabei zu sein. Das ist der gelebte Wedau-Wahnsinn.

In den Sozialen Medien bieten sich auch MSV-Fans aus Westfalen an, um vor Ort Karten zu besorgen. Es ist also gut möglich, dass der SCV auf ein ausverkauftes Haus zusteuert, denn immer öfter ist zu lesen, dass sich in den Bereichen, die an den offiziellen Gästeblock angrenzen, ganze Gruppen an MSV-Fans mit Zutrittsberechtigungen eingedeckt haben. Mit drei Siegen ist der MSV perfekt in die Saison gestartet und hat den Schwung aus der Aufstiegssaison mit in die neue Spielzeit genommen. Geht der Wahnsinn am Samstag weiter?