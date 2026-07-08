MSV-Ersatzkeeper Paris wechselt zum SV Sonsbeck

Seit Dienstagabend ist klar: Torhüter Julius Paris wechselt vom Drittligisten MSV Duisburg zum Oberligisten SV Sonsbeck. So kam es zur Verpflichtung des 24-jährigen Schlussmanns.
Der SV Sonsbeck hat seine größte Kaderbaustelle geschlossen und eine neue Nummer eins verpflichtet. Paris, bislang Ersatzkeeper beim MSV Duisburg, wird in der neuen Saison bei den Rot-Weißen zwischen den Pfosten stehen. Der SVS gab den Transfer-Coup am Dienstagabend bekannt. So kam die Verpflichtung des 58-maligen Regionalliga-Spielers zustande.
„Es ist der erste Ex-Profi in der Geschichte des SV Sonsbeck, der zu uns kommt“, freute sich Fußball-Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen über die Zusage des Schlussmanns, der für den SV Straelen, den FC Schalke 04 II und den MSV in der Regionalliga auflief. In der 3. Liga blieb der 24-Jährige ohne Einsatzminute für die Duisburger. Mit dem Wechsel nach Sonsbeck endet die Profikarriere von Paris. Er hat sich zunächst für eine Spielzeit an den Oberligisten gebunden.
„Ich habe Julius vor etwa fünf Wochen einfach mal angeschrieben. Wir sind lose in Kontakt geblieben. Vor rund zwei Wochen hat er sich bei mir gemeldet. Wir haben uns dann getroffen. In den vergangenen Tagen mussten noch einige Details geklärt werden. Wir freuen uns wahnsinnig darüber, dass Julius sich für uns entschieden hat. Er hatte noch zwei, drei andere Optionen“, erläuterte Gesthüsen.
Letztlich sprach sicherlich auch der Wohnort für einen Wechsel in den Willy-Lemkens-Sportpark. Paris lebt in Winnekendonk und ist Mitbegründer einer Immobilienfirma mit Sitz in Kevelaer.
Am Dienstagmittag unterschrieb der Torhüter in Sonsbeck den Vertrag. Am Donnerstag soll er erstmals mit der Oberliga-Mannschaft trainieren. Nun wollen die Sonsbecker zeitnah noch einen dritten Keeper neben Paris und Jannik Hinsenkamp verpflichten.