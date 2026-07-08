MSV-Ersatzkeeper Paris wechselt zum SV Sonsbeck

Spielt jetzt für Sonsbeck: Julius Paris. – Foto: Marcel Eichholz

Der SV Sonsbeck hat seine größte Kaderbaustelle geschlossen und eine neue Nummer eins verpflichtet. Paris, bislang Ersatzkeeper beim MSV Duisburg, wird in der neuen Saison bei den Rot-Weißen zwischen den Pfosten stehen. Der SVS gab den Transfer-Coup am Dienstagabend bekannt. So kam die Verpflichtung des 58-maligen Regionalliga-Spielers zustande.

„Es ist der erste Ex-Profi in der Geschichte des SV Sonsbeck, der zu uns kommt“, freute sich Fußball-Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen über die Zusage des Schlussmanns, der für den SV Straelen, den FC Schalke 04 II und den MSV in der Regionalliga auflief. In der 3. Liga blieb der 24-Jährige ohne Einsatzminute für die Duisburger. Mit dem Wechsel nach Sonsbeck endet die Profikarriere von Paris. Er hat sich zunächst für eine Spielzeit an den Oberligisten gebunden.