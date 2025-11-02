 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
RW Essen lässt es ordentlich krachen.
RW Essen lässt es ordentlich krachen. – Foto: Patrick Schuch

MSV erleidet Rückschlag, RWE brilliert gegen Mainz, BVB gnadenlos

In der DFB-Nachwuchsliga bei den U19-Senioren standen spannende Spiele und Entscheidungen bevor. So lief der Spieltag

U19-DFB-NL Gr. G
U19-DFB-NL Gr. H
U19-DFB-NL Gr. I
RW Oberh.
Elversberg

Einen überzeugenden Auftritt zeigte die U19 von Rot-Weiss Essen in der DFB-Nachwuchsliga. Tabellarisch hat der 11:0-Kantersieg gegen den TSV Schott Mainz aber keine Auswirkungen. Spannender war da schon die Ausgangslage vor dem Derby zwischen dem MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf. Selbiges endete 0:0, womit der MSV seine Träume von der Liga A wohl begraben dürfte. Der Spieltag im Überblick.

So läuft der Spieltag in der Gruppe G

Heute, 11:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
0
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
0
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
SV Elversberg
SV ElversbergElversberg
2
0
Abpfiff

Kaum noch Chancen auf den Einzug in die Liga A hat der MSV Duisburg nach dem torlosen Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf. Bei noch zwei ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang nun vier Punkte. Sicher dabei ist der FSV Mainz 05, der am Wochenende Alemannia Aachen mit 1:0 bezwang. Mika Preßler traf nach 26 Minuten per Kopfball. Viktoria Köln verteidigt durch einen 2:0-Erfolg gegen die SV Elversberg Rang drei.

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - Alemannia Aachen
Sa., 22.11.25 15:00 Uhr SV Elversberg - 1. FC Köln

13. Spieltag
Sa., 29.11.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - FSV Mainz 05
So., 30.11.25 11:00 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Köln
So., 30.11.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Elversberg

So läuft der Spieltag in der Gruppe H

Fr., 31.10.2025, 14:30 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
1
3
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
1
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
11
0
Abpfiff

Auch im Spitzenspiel gegen den VfL Bochum war Borussia Dortmund nicht zu bremsen. Mit 3:1 fegte der BVB die Bochumer vom Feld und untermauerte damit seinen Anspruch als Kandidat auf den Meistertitel. Fadi Zarqelain (22.) und Thierrey Fidjeu-Tazmeta trafen vor der Pause (41.). Nach dem Seitenwechsel legte Ahmad Najdi das 3:0 nach (63.). Bochum kam zwar noch zum Anschlusstreffer, doch der war kaum mehr als Ergebniskosmetik. Am Sonntag trennten sich der FSV Frankfurt und Wehen Wiesbaden 1:1-Unentschieden, Rot-Weiss Essen fuhr einen 11:0-Kantersieg gegen den TSV Schott Mainz ein. Boran Özbek und Fadih Vasic waren mit je drei Treffer die erfolgreichsten Torschützen der Essener.

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Mi., 24.09.25 17:00 Uhr VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen 2:1
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr TSV Schott Mainz - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FSV Frankfurt

13. Spieltag
So., 30.11.25 11:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - TSV Schott Mainz
So., 30.11.25 12:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund
So., 30.11.25 13:00 Uhr FSV Frankfurt - VfL Bochum

So läuft der Spieltag in der Gruppe I

Mi., 24.09.2025, 18:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
2
0
Abpfiff

Gestern, 12:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabr.
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn
1
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
0
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
2
2
Abpfiff

In der Gruppe I verpasste es Rot-Weiß Oberhausen beim 2:2 gegen den SV Meppen seine Chancen auf die Liga A zu verbessern. Da der SC Paderborn seine Partie beim VfL Osnabrück mit 3:1 gewann sind die Ostwestfalen nun punktgleich mit den Kleeblättern. Spitzenreiter Schalke 04 spielte gegen Preußen Münster 0:0, ist aber bereits sicher für die nächste Stufe im Wettbewerb qualifiziert.

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Do., 20.11.25 19:00 Uhr SC Preußen Münster - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SC Paderborn 07 - FC Schalke 04
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach
Sa., 22.11.25 13:00 Uhr VfL Osnabrück - SV Meppen

13. Spieltag
So., 30.11.25 11:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Paderborn 07
So., 30.11.25 11:30 Uhr FC Schalke 04 - VfL Osnabrück
So., 30.11.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - SC Rot-Weiß Oberhausen
So., 30.11.25 13:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - SV Meppen

