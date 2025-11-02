MSV erleidet Rückschlag, RWE brilliert gegen Mainz, BVB gnadenlos

Einen überzeugenden Auftritt zeigte die U19 von Rot-Weiss Essen in der DFB-Nachwuchsliga. Tabellarisch hat der 11:0-Kantersieg gegen den TSV Schott Mainz aber keine Auswirkungen. Spannender war da schon die Ausgangslage vor dem Derby zwischen dem MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf. Selbiges endete 0:0, womit der MSV seine Träume von der Liga A wohl begraben dürfte. Der Spieltag im Überblick.
Kaum noch Chancen auf den Einzug in die Liga A hat der MSV Duisburg nach dem torlosen Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf. Bei noch zwei ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang nun vier Punkte. Sicher dabei ist der FSV Mainz 05, der am Wochenende Alemannia Aachen mit 1:0 bezwang. Mika Preßler traf nach 26 Minuten per Kopfball. Viktoria Köln verteidigt durch einen 2:0-Erfolg gegen die SV Elversberg Rang drei.
12. Spieltag
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - Alemannia Aachen
Sa., 22.11.25 15:00 Uhr SV Elversberg - 1. FC Köln
13. Spieltag
Sa., 29.11.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - FSV Mainz 05
So., 30.11.25 11:00 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Köln
So., 30.11.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Elversberg
_______________
Auch im Spitzenspiel gegen den VfL Bochum war Borussia Dortmund nicht zu bremsen. Mit 3:1 fegte der BVB die Bochumer vom Feld und untermauerte damit seinen Anspruch als Kandidat auf den Meistertitel. Fadi Zarqelain (22.) und Thierrey Fidjeu-Tazmeta trafen vor der Pause (41.). Nach dem Seitenwechsel legte Ahmad Najdi das 3:0 nach (63.). Bochum kam zwar noch zum Anschlusstreffer, doch der war kaum mehr als Ergebniskosmetik. Am Sonntag trennten sich der FSV Frankfurt und Wehen Wiesbaden 1:1-Unentschieden, Rot-Weiss Essen fuhr einen 11:0-Kantersieg gegen den TSV Schott Mainz ein. Boran Özbek und Fadih Vasic waren mit je drei Treffer die erfolgreichsten Torschützen der Essener.
12. Spieltag
Mi., 24.09.25 17:00 Uhr VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen 2:1
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr TSV Schott Mainz - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - FSV Frankfurt
13. Spieltag
So., 30.11.25 11:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - TSV Schott Mainz
So., 30.11.25 12:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund
So., 30.11.25 13:00 Uhr FSV Frankfurt - VfL Bochum
_______________
In der Gruppe I verpasste es Rot-Weiß Oberhausen beim 2:2 gegen den SV Meppen seine Chancen auf die Liga A zu verbessern. Da der SC Paderborn seine Partie beim VfL Osnabrück mit 3:1 gewann sind die Ostwestfalen nun punktgleich mit den Kleeblättern. Spitzenreiter Schalke 04 spielte gegen Preußen Münster 0:0, ist aber bereits sicher für die nächste Stufe im Wettbewerb qualifiziert.
12. Spieltag
Do., 20.11.25 19:00 Uhr SC Preußen Münster - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SC Paderborn 07 - FC Schalke 04
Sa., 22.11.25 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach
Sa., 22.11.25 13:00 Uhr VfL Osnabrück - SV Meppen
13. Spieltag
So., 30.11.25 11:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Paderborn 07
So., 30.11.25 11:30 Uhr FC Schalke 04 - VfL Osnabrück
So., 30.11.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - SC Rot-Weiß Oberhausen
So., 30.11.25 13:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - SV Meppen