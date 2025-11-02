MSV erleidet Rückschlag, RWE brilliert gegen Mainz, BVB gnadenlos

Kaum noch Chancen auf den Einzug in die Liga A hat der MSV Duisburg nach dem torlosen Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf. Bei noch zwei ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang nun vier Punkte. Sicher dabei ist der FSV Mainz 05, der am Wochenende Alemannia Aachen mit 1:0 bezwang. Mika Preßler traf nach 26 Minuten per Kopfball. Viktoria Köln verteidigt durch einen 2:0-Erfolg gegen die SV Elversberg Rang drei.

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag

Sa., 22.11.25 11:00 Uhr FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf

Sa., 22.11.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - Alemannia Aachen

Sa., 22.11.25 15:00 Uhr SV Elversberg - 1. FC Köln



13. Spieltag

Sa., 29.11.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - FSV Mainz 05

So., 30.11.25 11:00 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Köln

So., 30.11.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Elversberg

_______________

So läuft der Spieltag in der Gruppe H