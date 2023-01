MSV Eisleben startet mit altbekanntem Übungsleiter ins neue Jahr Landesliga +++ Steffen Heyer übernimmt im Winter den Posten von Tino Pautsch

Eisleben überwintert als Vorletzter im Süden

Im Gespräch mit der Mitteldeutschen Zeitung hat Axel Dammann, Sportlicher Leiter beim MSV Eisleben, den Trainerwechsel bestätigt. „Ja, es stimmt, Steffen Heyer ist unser neuer Trainer. Tino Pautsch hat sich aus privaten Gründen von der Mannschaft verabschiedet.“ Unter Pautsch als Trainer gelangen dem MSV Eisleben in der Hinrunde der Landesliga Süd bisher nur zwei Siege. Zwei Unentschieden und sieben Niederlagen komplettieren die Bilanz des gegenwärtigen Tabellenzwölften. Zum FuPa-Profil:

Zu weiteren Gründen des Trainerwechsels in der Winterpause sagt Dammann: „Wir müssen und wollen etwas Neues probieren. Schließlich sind wir Tabellenvorletzter und kämpfen um den Verbleib in der Landesliga. Der Klassenerhalt ist das A und O. Diesem Ziel wollen wir in der Rückrunde alles unterordnen. In der Landesliga zu bleiben, ist jetzt das Wichtigste für uns“, so Dammann weiter.

Heyer kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Für Steffen Heyer ist die Aufgabe als Trainer beim MSV Eisleben kein Neuland. Er war bereits Trainer in der Lutherstadt. Zuletzt betreute er den MSV in der Spielserie 12/13. Damals spielte Eisleben noch in der Landesklasse. Nun also will der 58-Jährige dafür sorgen, dass der MSV in der Landesliga bleibt. An die Landesliga hat Heyer nur die besten Erinnerungen. Schließlich führte er Eintracht Emseloh in der Saison 21/22 zum Meistertitel und zum Aufstieg in die Verbandsliga, ehe sich die Wege im Winter trennten. „Ich möchte dem MSV Eisleben helfen, dass die Mannschaft am Ende der Saison über dem Strich steht. Das ist das Ziel. Ich denke auch, dass es machbar ist. Mit hohem Ehrgeiz und Disziplin können wir das schaffen", sagt Heyer.