MSV Eisleben begrüßt "junge und hungrige Fußballer aus der Region"

>> Leon Teske

Noch zwei neue Optionen für den Offensivbereich bieten Silas Blankenburg und Jannik Twardy. Der 22-jährige Blankenburg stürmte zuletzt sehr erfolgreich für den SV Allstedt in der Kreisoberliga. In den vergangenen vier Jahren stehen 59 Treffer in 66 Partien zu Buche. Ebenfalls mit einem Torriecher ausgestattet ist Twardy. In seiner erfolgreichsten Saison traf der 24-Jährige 26 Mal für die SG Volkstedt und empfahl sich damit 2023 schon einmal für einen Wechsel nach Eisleben. Nach zehn Treffern in der Landesliga wagte er im letzten Jahr den Schritt zum Verbandsligisten SC Bernburg. Dort kam Twardy allerdings nur selten zum Zug - und kehrt nun an die alte Wirkungsstätte zurück. Zu den Spielerprofilen: