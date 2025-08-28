MSV Duisburg zu Beginn gegen Meister Gladbach, RWE gegen BVB

In Gruppe G der DFB-Nachwuchsliga bekommt es der MSV Duisburg mit der auf dem Papier wohl anspruchsvollsten Aufgabe zu tun. Die jungen Zebras empfangen den amtierenden Meister Borussia Mönchengladbach. In der starken Gruppe wird sich der Wuppertaler SV ordentlich für eine Top-Platzierung strecken müssen, es geht gegen die erfahrungsgemäß starke Jugend des 1. FC Köln. Bayer Leverkusen geht als Favorit in die Partie mit den Kickers Offenbach.

In Gruppe H empfängt RW Oberhausen im Ruhrpott-Duell den VfL Bochum, Rot-Weiss Essen hat das schwierige Heimspiel gegen Borussia Dortmund.