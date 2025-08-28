Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Gladbach ist amtierender U17-Meister. – Foto: Sascha Hohnen
MSV Duisburg zu Beginn gegen Meister Gladbach, RWE gegen BVB
Auftakt in der U17-DFB-Nachwuchsliga: Von den 64 Teams aus der Gruppenphase qualifizieren sich lediglich 24 Mannschaften für die nächste Runde. Das bringt der erste Spieltag.
In Gruppe G der DFB-Nachwuchsliga bekommt es der MSV Duisburg mit der auf dem Papier wohl anspruchsvollsten Aufgabe zu tun. Die jungen Zebras empfangen den amtierenden Meister Borussia Mönchengladbach. In der starken Gruppe wird sich der Wuppertaler SV ordentlich für eine Top-Platzierung strecken müssen, es geht gegen die erfahrungsgemäß starke Jugend des 1. FC Köln. Bayer Leverkusen geht als Favorit in die Partie mit den Kickers Offenbach.
In Gruppe H empfängt RW Oberhausen im Ruhrpott-Duell den VfL Bochum, Rot-Weiss Essen hat das schwierige Heimspiel gegen Borussia Dortmund.
Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.