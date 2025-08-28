 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Gladbach ist amtierender U17-Meister.
Gladbach ist amtierender U17-Meister. – Foto: Sascha Hohnen

MSV Duisburg zu Beginn gegen Meister Gladbach, RWE gegen BVB

Auftakt in der U17-DFB-Nachwuchsliga: Von den 64 Teams aus der Gruppenphase qualifizieren sich lediglich 24 Mannschaften für die nächste Runde. Das bringt der erste Spieltag.

In Gruppe G der DFB-Nachwuchsliga bekommt es der MSV Duisburg mit der auf dem Papier wohl anspruchsvollsten Aufgabe zu tun. Die jungen Zebras empfangen den amtierenden Meister Borussia Mönchengladbach. In der starken Gruppe wird sich der Wuppertaler SV ordentlich für eine Top-Platzierung strecken müssen, es geht gegen die erfahrungsgemäß starke Jugend des 1. FC Köln. Bayer Leverkusen geht als Favorit in die Partie mit den Kickers Offenbach.

In Gruppe H empfängt RW Oberhausen im Ruhrpott-Duell den VfL Bochum, Rot-Weiss Essen hat das schwierige Heimspiel gegen Borussia Dortmund.

So läuft der 1. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Sa., 30.08.2025, 12:30 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
12:30

Sa., 30.08.2025, 12:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
12:00

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
14:00

Sa., 30.08.2025, 11:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
11:00

So geht es weiter


2. Spieltag
06.09.25 1. FC Köln - MSV Duisburg
07.09.25 Borussia Mönchengladbach - Wuppertaler SV
07.09.25 Kickers Offenbach - FSV Frankfurt
24.09.25 Fortuna Düsseldorf - Bayer 04 Leverkusen

So läuft der 1. Spieltag der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

Sa., 30.08.2025, 13:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
13:00

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
14:00

Sa., 30.08.2025, 11:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
11:00

Sa., 30.08.2025, 11:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
11:00

So geht es weiter

2. Spieltag
06.09.25 Borussia Dortmund - SC Rot-Weiß Oberhausen
06.09.25 SV Meppen - Rot-Weiss Essen
07.09.25 VfL Bochum - FC Schalke 04
07.09.25 SC Preußen Münster - FC Viktoria Köln

