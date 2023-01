MSV Duisburg zittert sich in Saarbrücken zum Auswärtssieg 3. Liga: Der MSV Duisburg hat sein Restrunden-Auftaktspiel beim 1. FC Saarbrücken mit 3:2 gewonnen.

Zum Restrunden Auftakt in der 3. Liga ging es für den MSV Duisburg zum 1. FC Saarbrücken. Waren die Ausflüge in das Saarland zuletzt eher weniger erfolgreich, sollte sich genau das dieses Mal ändern. Verdient und souverän setzten sich die Zebras beim Tabellenzweiten mit 3:2 durch und nahmen die Punkte mit zurück ins Ruhrgebiet.

Die erste Torchance des Spiels hatten derweil die Gastgeber. Nach sieben Spielminuten versuchte es Calogero Rizzuto aus der Distanz, doch das stellte keine große Herausforderung für Vincent Müller im Kasten der Zebras dar. Nur zwei Zeigerumdrehungen später war Youngster Caspar Jander hellwach, stibitzte einem Saarbrücker Spieler im Aufbauspiel den Ball und marschierte allein auf Daniel Batz zu. Dort behielt er die Nerven und schob sicher zum 1:0 für die Duisburger ein. Bei Saarbrücken waren weiter Schüsse aus der Distanz das Mittel der Wahl, die Versuche von Kasim Rabihic (13.) und Rizzuto (14.) verfehlten das Ziel aber klar.

Dennoch hatte Saarbrücken in dieser Phase der Partie mehr Spielkontrolle, führte zwischenzeitlich in der Eckballstatistik klar mit 6:0, doch die Tore sollten weiterhin nur auf Seiten der Zebras fallen. Nach einer Ecke konnte Benjamin Girth beim Debüt nach seiner langen Verletzung zum 2:0 einköpfen (22.). Davon konnte sich der FCS nicht so schnell erholen, die Zebras nahmen zunehmend das Heft des Handelns. Nach gut einer halben Stunde hatte Saarbrücken Glück, dass noch ein Verteidiger auf der Linie den nächsten Einschlag verhindern konnte. Glück hatte die FCS-Hintermannschaft auch nach 34 Minuten. Wieder konnten die Duisburger im Mittelfeld den Ball erobern und schnell umschalten. Der auf die Reise geschickte Kapitän Moritz Stoppelkamp verfehlte das Eckige nur um wenige Zentimeter.

Bitter-Flanke bringt Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel gaben die Gäste die Richtung vor. Stoppelkamp verfehlte das Ziel knapp (52.), Niklas Kölle klar (53.). Auf der Gegenseite verzog Rabihic aus guter Position (54.). In der Folge wurden die Gastgeber wieder mutiger und die Zebras verfielen in eine kurze Phase der Passivität. Die war aber schnell vorbei und die Duisburger Offensive suchte den Abschluss. Stoppelkamp (60.), Girth (62.) und der eingewechselte Phillip König verpassten zum Teil um Haaresbreite.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 72. Minute. Joshua Bitter flankte von der rechten Seite hoch in den Strafraum. Einen Mitspieler fand er nicht, dafür aber den Kopf eines Saarbrücker Verteidigers, der das Spielgerät ins eigene Tor lenkte. Auch mit dem Drei-Tore-Vorsprung im Rücken stellte sich der MSV nicht hinten rein, sondern gestaltete das Spiel weiter offensiv. Saarbrücken versuchte alles, fand aber kein Mittel gegen die sicher stehende MSV-Defensive. Zum Anschlusstreffer sollten die Hausherren kurz vor dem Ende der Partie trotzdem noch kommen. Adriano Grimaldi wuchtete das Spielgerät mit einem echten Gewaltschuss über die Linie (87). Wenig später sollte nach das 2:3 fallen. Einen leichtfertigen Ballverlust im Aufbauspiel der Zebras nutzte Rabihic, um die Hausherren noch einmal heranzubringen. Was zuvor nach einem ungefährdeten Auswärtssieg der Duisburger aussah, entwickelte sich in der Schlussphase zu einem echten Krimi.