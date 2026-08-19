MSV Duisburg will sein "Wohnzimmer" auch gegen Elversberg verteidigen

Fast sechs Jahre liegt der bis dato letzte Auftritt des MSV Duisburg im DFB-Pokal zurück. Bei strengen Corona-Auflagen und unter den Augen von nur 300 Zuschauern gab es da eine 0:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund. Am kommenden Samstag sind die Zebras wieder mit dabei. Mit der SV Elversberg kommt ein Bundesliga-Aufsteiger, der natürlich als Favorit in das Spiel geht. Entschieden ist aber noch lange nichts, wie Angreifer Lex-Tyger Lobinger nachdrücklich betont. Für Dietmar Hirsch wird es neben einem Wiedersehen auch eine Premiere geben.
"Wir wollen natürlich den Schwung mitnehmen", betonte Lex-Tyger Lobinger. Der Angreifer trug mit seiner Leistung sowie dem verwandelten Strafstoß zum zwischenzeitlichen 3:2 für den MSV maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft bei. Entsprechend positiv sein nun auch die Grundeinstellung bei den Meiderichern. Mit zwei Siegen ist Duisburg in die Saison gestartet, gegen den Bundesliga-Aufsteiger aus Elversberg aber trotzdem nicht in der Favoritenrolle.
"Für Elversberg wird es das erste Pflichtspiel sein. Natürlich kommt da ein Erstligist auf uns zu, der nicht umsonst aufgestiegen ist. Sie haben bestimmt eine brutale Qualität, aber sie kommen in unser Wohnzimmer und in unsere Festung. Da müssen wir einfach unsere Intensität auf den Platz bekommen und denen alles abverlangen", sagte der 27-jährige Angreifer.
Die Gäste aus dem Saarland haben nach ihrem Aufstieg eine besonders ausgiebige Vorbereitung absolviert. Trotz eines zwei Wochen späteren Saisonstarts als die Duisburger, war die erste Trainingseinheit sogar noch einen Tag vor dem Trainingsauftakt in Duisburg. Mit Vincent Wagner steht bei der SVE übrigens ein Trainer mit MSV-Vergangenheit an der Seite. Von 2018 bis 2021 trainierte Wagner die U14 und später die U15 im Nachwuchsleistungszentrum des MSV.
Ein ganz besonderes Wiedersehen ist die Partie für MSV-Cheftrainer Dietmar Hirsch. In der Saison 2013/14 stand er in Elversberg an der Seitenlinie - seine erste Trainerstation im Profifußball. Und eine Premiere wartet zusätzlich auf den 54-Jährigen. Zum ersten Mal wird er im DFB-Pokal als Coach tätig sein. Wie es als Spieler geht, weiß er derweil aus hinlänglicher Erfahrung. Mit den Zebras etwa stand er am 16. Mai 1998 im Berliner Olympiastadion im Finale gegen den FC Bayern München. "Wir sind sehr froh und glücklich, dass wir die drei Punkte haben, dass wir mit sechs Punkten gestartet sind. Jetzt freuen wir uns auf das Pokalspiel gegen Elversberg", sagte Hirsch nach dem Sieg seiner Mannschaft beim SC Verl am vergangenen Samstag.
In die Vorbereitung auf das Pokalspiel sind die Zebras am Dienstag mi zwei Trainingseinheiten gestartet. Auch am Mittwoch und Freitag wird mit dem Ball geübt, die Einheit am Donnerstag findet nicht-öffentlich statt. Neben den Zebras sind vom Niederrhein noch Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf und Oberligist SC St. Tönis im DFB-Pokal vertreten.