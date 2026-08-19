MSV Duisburg will sein "Wohnzimmer" auch gegen Elversberg verteidigen

Lex-Tyger Lobinger gibt sich vor dem Pokalspiel gegen Elversberg kämpferisch. – Foto: Roberto Parolari

Fast sechs Jahre liegt der bis dato letzte Auftritt des MSV Duisburg im DFB-Pokal zurück. Bei strengen Corona-Auflagen und unter den Augen von nur 300 Zuschauern gab es da eine 0:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund. Am kommenden Samstag sind die Zebras wieder mit dabei. Mit der SV Elversberg kommt ein Bundesliga-Aufsteiger, der natürlich als Favorit in das Spiel geht. Entschieden ist aber noch lange nichts, wie Angreifer Lex-Tyger Lobinger nachdrücklich betont. Für Dietmar Hirsch wird es neben einem Wiedersehen auch eine Premiere geben.

Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 15:30 live PUSH

"Wir wollen natürlich den Schwung mitnehmen", betonte Lex-Tyger Lobinger. Der Angreifer trug mit seiner Leistung sowie dem verwandelten Strafstoß zum zwischenzeitlichen 3:2 für den MSV maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft bei. Entsprechend positiv sein nun auch die Grundeinstellung bei den Meiderichern. Mit zwei Siegen ist Duisburg in die Saison gestartet, gegen den Bundesliga-Aufsteiger aus Elversberg aber trotzdem nicht in der Favoritenrolle.

"Für Elversberg wird es das erste Pflichtspiel sein. Natürlich kommt da ein Erstligist auf uns zu, der nicht umsonst aufgestiegen ist. Sie haben bestimmt eine brutale Qualität, aber sie kommen in unser Wohnzimmer und in unsere Festung. Da müssen wir einfach unsere Intensität auf den Platz bekommen und denen alles abverlangen", sagte der 27-jährige Angreifer. Die Gäste aus dem Saarland haben nach ihrem Aufstieg eine besonders ausgiebige Vorbereitung absolviert. Trotz eines zwei Wochen späteren Saisonstarts als die Duisburger, war die erste Trainingseinheit sogar noch einen Tag vor dem Trainingsauftakt in Duisburg. Mit Vincent Wagner steht bei der SVE übrigens ein Trainer mit MSV-Vergangenheit an der Seite. Von 2018 bis 2021 trainierte Wagner die U14 und später die U15 im Nachwuchsleistungszentrum des MSV.