MSV Duisburg will Pflichtaufgabe gegen Nettetal lösen

Sa., 22.03.2025, 15:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg SC Union Nettetal Nettetal 15:30 live PUSH

Die Ausgangslage spricht eine deutliche Sprache. Während der MSV in Topform ist und vier Spiele in Folge ohne Gegentor gewann, kämpft Nettetal in der Oberliga gegen den Abstieg und wartet seit 14 Spielen auf einen Sieg. Zudem erwartet Duisburgs Trainer Dietmar Hirsch eine großartige Kulisse mit rund 10.000 Fans in der heimischen Arena.