MSV Duisburg: Warum der Test gegen SpVg Schonnebeck so wichtig ist

Am Dienstag bestreitet der MSV Duisburg ein Förderspiel gegen Oberligist SpVg Schonnebeck. Der Test findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eigentlich sollen hier vorrangig Spieler zum Einsatz und zu Spielpraxis kommen, die in der Liga ein wenig hinten anstehen, doch nun hat sich die Lage vor dem Auswärtsspiel beim SSV Ulm am Wochenende ein wenig geändert. Der Zeitpunkt des Förderspiels könnte für Cheftrainer Dietmar Hirsch kaum besser sein.
Regulär ist beim Meidericher Spielverein für 15 Uhr eine Trainingseinheit angesetzt. Außerdem wird am Dienstag auch der Ernstfall simuliert. Im sogenannten Förderspiel, in dem vornehmlich die Bankdrücker und Nicht-Nominierten Spielpraxis sammeln sollen, trifft der Drittliga-Tabellenführer auf die SpVg Schonnebeck. Die Essener, trainiert von Dirk Tönnies, dem Bruder der MSV-Legende Michael Tönnies, sind in der Oberliga seit vielen Jahren stark unterwegs und haben auch in der laufenden Saison die Hinrunde auf Tabellenplatz zwei abgeschlossen.
Ein entspannter Test wird es aufgrund der jüngsten Entwicklungen bei den Zebras sicherlich nicht werden. Gleich auf zwei Positionen muss Hirsch am kommenden Wochenende seine Mannschaft umbauen, entsprechend wird er gegen Schonnebeck "etwas ausprobieren", wie er bereits während der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg am Samstag ankündigte. Nach der fünften Gelben Karte von Can Coskun ist die Linksverteidigerposition ebenso vakant wie die rechte Außenbahn. Die wurde zuletzt von Max Dittgen beackert, der sich gegen Regensburg aber eine Schulterverletzung zuzog und dem Verein mehrere Wochen fehlen wird.
Schon gegen den Jahn brachte Hirsch in der Schlussphase Niklas Jessen als Rechtsverteidiger. Diese Position könnte er auch am Sonntag in Ulm (13.30 Uhr, FuPa-Liveticker) bekleiden. Joshua Bitter, der eigentlich dort spielt, könnte auf die linke Seite rotieren, da Coskuns eigentlicher Ersatz, Mert Göckan, mit einer Bauchmuskelverletzung weiterhin nicht einsatzbereit ist. Der Dittgen-Ersatz bietet hingegen mehrere Optionen. Zuletzt ersetzte jeweils Conor Noß den 30-Jährigen. Auch der genesene Dennis Borkowski kann diese Position spielen, hat aber eine lange Verletzungspause hinter sich.
Ben Schlicke, in der Liga mit drei Kurzeinsätzen, dürfte ziemlich sicher auf dem Feld stehen, auch Gabriel Sadlek, Andy Visser und Florian Egerer haben bislang kaum bis gar nicht gespielt. Ebenfalls lange ausgefallen war Leon Müller, ihm dürfte Spielpraxis auch nicht schaden. Ob es bei Jakob Bookjans und Simon Symalla schon zu einem Einsatz unter Wettbewerbsbedingungen reicht, dürfte fraglich sein. Und dann ist da ja auch noch Dominik Becker: Bis zum Sommer stand der Innenverteidiger beim 1. FC Saarbrücken unter Vertrag, seit Anfang der Woche stellt er sich als Testspieler bei den Zebras vor.
