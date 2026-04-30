MSV Duisburg vor "richtungsweisendem Spiel"

Die Bedeutung der Partie haben auch die Fans der Duisburger längst in ihre Planungen übertragen. Einmal mehr soll die Mannschaft mit einen Fanspalier empfangen werden. Dieses Mal allerdings noch größer und schon an der Autobahnabfahrt beginnend. Im Stadion selbst sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Am Donnerstagmittag waren 29.100 Tickets verkauft, insgesamt können 30.300 Zuschauer der Partie beiwohnen. Rund 2.100 Eintrittskarten sind bislang an Anhänger der Gäste gegangen. "Es hat uns bislang immer geholfen und wir freuen uns extrem auf den Empfang. Für mich als Trainer ist das super, da so noch der Extra-Push von außen kommt", unterstreicht Hirsch.

Damit es im Anschluss auch auf dem Platz nach Plan läuft, trainieren die Zebras besonders konzentriert. Der Fokus liegt dabei gar nicht auf dem taktischen oder läuferischen Aspekt. "Ich glaube, da kann man in der aktuellen Saisonphase ohnehin nicht mehr viel machen. Es ist wichtig, dass wir mental fit sind, dass der Kopf frei ist. Wir gehen die Situation mit Spaß, Freude und Leidenschaft an. Druck wollen wir nicht erzeugen", betont der Übungsleiter und betont: "Wir gehen auf drei Punkte."

Personell ändert sich bei den Hausherren derweil wenig. Nur Kapitän Alexander Hahn ist wieder voll um Training und wird am Sonntag in den Kader zurückkehren. Außerdem fällt Torjäger Lex-Tyger Lobinger gelb-gesperrt aus. Ansonsten werden sich "zwei Top-Mannschaften, die um den Aufstieg spielen" gegenüberstehen. Energies Top-Scorer Erik Engelhardt und Tolcay Cigerci sind dabei nicht gesondert im Fokus. "Es sind nie nur zwei Spieler, die den Erfolg einer Mannschaft ausmachen", merkt Hirsch an und ergänzt: "Stellen wir zwei Spieler nur für sie ab, fehlen sie woanders. Das Kollektiv von Energie ist gut, aber wir sind es auch."