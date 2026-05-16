MSV Duisburg verspielt den Aufstieg am letzten Spieltag Der MSV Duisburg spielt gegen Viktoria Köln unentschieden, da aber Konkurrent Rot-Weiss Essen gewinnt, endet die Saison für Duisburg auf dem undankbaren vierten Tabellenplatz. von Marcel Eichholz · Heute, 15:28 Uhr · 0 Leser

Lex-Tyger Lobinger im Kopfballduell für den MSV Duisburg. – Foto: IMAGO / Brauer-Fotoagentur

Im Herzschlagfinale der 3. Liga ging es für den MSV Duisburg am letzten Spieltag um nicht weniger als den möglichen Durchmarsch von der Regionalliga West in die 2. Bundesliga. Bei einem Sieg gegen Viktoria Köln hätten die Zebras den Relegationsplatz wohl sicher gehabt, auch der direkte Aufstiegsplatz zwei war noch möglich. Im ausverkauften Wedaustadion sollte sich von Minute eins an ein echter Krimi entwickeln, bei dem der Blick auch immer wieder zur Konkurrenz ging.

Auf dem Platz übernahm der MSV von Beginn an die Kontrolle, konnte aber nicht verhindern, dass auch die Gäste zu guten Chancen kamen. Eine durchaus ereignisreiche erste Halbzeit endete torlos. Den Aufreger des ersten Durchgangs gab es nach 25 Minuten. Lex-Tyger Lobinger wurde im Kölner Strafraum zu Fall gebracht, sein Gegenspieler traf nur den Knöchel und nicht den Ball. Die Pfeife von Bundesliga-Schiedsrichter Martin Petersen blieb aber stumm, dem MSV wurde – mal wieder – ein klarer Elfmeter verwehrt. Noch kein einziges Mal durften die Zebras in dieser Saison ihr Glück vom Punkt versuchen. Die Chance zur frühen Führung vergab Ben Schlicke. Sein Kopfball nach einer von Can Coskun getretenen Ecke zwang Viktoria-Keeper Arne Schulz zu einer Glanzparade (7.). Auf der Gegenseite war es Simon Handle, der die Kugel beinah in den Kasten befördert hätte. Von links drang er in den Duisburger Strafraum ein und dann war es nicht klar, ob es Flanke oder Schuss ist. MSV-Schlussmann Max Braune war auf dem Posten und beförderte das Spielgerät über den Querbalken (16.). Duisburg erhöhte den Druck und konnte zahlreiche Abschlüsse verzeichnen. Coskun scheiterte mit einem Freistoß am starken Schulz (31.), wie auch Dominik Kother aus spitzem Winkel (36.). Kurz vor der Pause kam Köln noch einmal zum Zug. Eine Flanke kam perfekt zu Tim Kloss, der aus kurzer Distanz mit viel Wucht zum Kopfball kam. Braune bekam die Fäuste in letzter Sekunde nach oben und bewahrte seine Mannschaft damit vor dem Rückstand (45.).