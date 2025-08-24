MSV Duisburg verpflichtet einen neuen Torwart

Der MSV Duisburg ist auf der Suche nach einem dritten Torhüter fündig geworden. Die Zebras verpflichten Omer Hanin, der in der vergangenen Spielzeit noch in Diensten des Ligakonkurrenten SV Waldhof Mannheim stand. Am 12. April 2024 konnten die MSV-Anhänger ihren neuen Keeper bereits im Wedaustadion sichten, als er beim 1:1 gegen die "Buwe" zwischen den Pfosten stand.

Hanin ist 27 Jahre alt, besitzt neben dem israelischen auch einen portugiesischen Pass. Für die israelische U18 und U19 bestritt er vier Länderspiele. In der Saison 2019/20 kam er nach Deutschland, und kam in der Reserve des 1. FSV Mainz zu ersten Einsätzen in der Regionalliga Südwest. Auch bei den Profis stand er mehrfach im Spieltagskader, blieb dort aber ohne Einsatzminuten. Nach drei Jahren in Mainz wechselte er zum FSV Frankfurt und setzte sich dort als Stammtorwart durch. In den vergangenen beiden Jahren bestritt er zwölf Partien in der 3. Liga für den Waldhof. Der 1,97-Meter große Schlussmann wird in Duisburg mit der Rückennummer 13 auflaufen. Er wechselt von Hapoel Haifa an die Wedau.

Chris Schmoldt, Sportlicher Leiter: „Mit Omer gewinnen wir genau das Torwartprofil, welches wir für unser aktuelles Torhüterteam gesucht haben. Er hat schon wertvolle Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt, ist dennoch noch in einem Top-Alter. Omer überzeugt nicht nur durch sein Torwart-Spiel, sondern auch durch einen tollen Charakter, er ist ein echter Team-Player. Er wollte unbedingt zu uns nach Duisburg kommen, wir freuen uns, dass es geklappt hat.“

Dietmar Hirsch, Chef-Trainer: „Ein großgewachsener Torwart, der in Israel in den Jugend-Nationalmannschaften zum Einsatz gekommen ist, aber auch hier schon gespielt hat und die 3. Liga aus seiner Zeit in Mannheim kennt. Schön, dass es geklappt hat, unsere jungen Torhüter werden mit Sicherheit auch von der Zusammenarbeit mit ihm profitieren und sich sehr gut ergänzen.“

Sven Beuckert, Torwart-Trainer: „Wichtig ist, dass er schon Drittliga-Erfahrung hat und den Fußball in Deutschland kennt. Wir verfolgen seinen Weg schon länger und sind sicher, dass er eine richtig gute Verstärkung für unser Torwart-Team ist. Ich freue mich auf die Arbeit mit ihm.“

Omer Hanin: „Ich hab‘ richtig Bock auf diese Aufgabe und auf diese phantastischen Fans! Ich freue mich aber vor allem auch auf die Arbeit mit dem ganzen Team und werde mein Bestes für den Spielverein geben.“