MSV Duisburg verpflichtet Angreifer von Revier-Rivale

Einen steilen Aufstieg hat Ramien Safi in den vergangenen Jahren gezeigt. Von der Landesliga Hannover führte ihn sein Weg bis in die 3. Liga. Nach zwei Jahren in Diensten von Rot-Weiss Essen stürmt er zur neuen Saison für den MSV Duisburg. Beim Revier-Nachbarn zählte er in den vergangenen beiden Spielzeiten zum Stammpersonal.
Mit 26 Jahren ist der Außenstürmer im besten Fußballeralter. Durch seine Beidfüßigkeit ist er zudem flexibel einsetzbar. In der Saison 2018/19 stürmte er noch für den TuS Sulingen in der Landesliga Hannover, ehe er zu TB Uphusen in die Oberliga Niedersachsen wechselte. Nach zwei Jahren beim Brinkumer SV kam er schließlich in den Fußball-Westen und ging zwei Jahre für den SV Rödinghausen in der Regionalliga West auf Torejagd. Vor zwei Jahren ging der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann mit dem Wechsel zu RWE in die 3. Liga den nächsten Schritt. In Zebrastreifen wird er mit der Nummer 19 auflaufen.
Chris Schmoldt: „Wir haben Rami schon zu früheren Zeiten auf dem Zettel gehabt. Seine Schnelligkeit ist außergewöhnlich und in unserer Liga eine regelrechte Waffe. Er wird nicht nur unser Umschaltspiel weiter stärken, sondern auch taktisch neue Variablen einbringen. In den gemeinsamen Gesprächen sind wir sehr schnell auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, wir wissen, welche Potenziale wir gegenseitig ausschöpfen können und wollen, daran werden wir gemeinsam arbeiten. Rami hat keinen Zweifel daran gelassen, wie viel Bock er auf unseren Spielverein hat.“
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