MSV Duisburg verpflichtet Angreifer von Revier-Rivale Der MSV Duisburg ist erneut auf dem Transfermarkt tätig geworden. Von Rot-Weiss Essen wechselt Ramien Safi an die Wedau. von Marcel Eichholz · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser

Ramien Safi stürmt ab sofort für den Spielverein. – Foto: MSV Duisburg

Einen steilen Aufstieg hat Ramien Safi in den vergangenen Jahren gezeigt. Von der Landesliga Hannover führte ihn sein Weg bis in die 3. Liga. Nach zwei Jahren in Diensten von Rot-Weiss Essen stürmt er zur neuen Saison für den MSV Duisburg. Beim Revier-Nachbarn zählte er in den vergangenen beiden Spielzeiten zum Stammpersonal.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Mit 26 Jahren ist der Außenstürmer im besten Fußballeralter. Durch seine Beidfüßigkeit ist er zudem flexibel einsetzbar. In der Saison 2018/19 stürmte er noch für den TuS Sulingen in der Landesliga Hannover, ehe er zu TB Uphusen in die Oberliga Niedersachsen wechselte. Nach zwei Jahren beim Brinkumer SV kam er schließlich in den Fußball-Westen und ging zwei Jahre für den SV Rödinghausen in der Regionalliga West auf Torejagd. Vor zwei Jahren ging der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann mit dem Wechsel zu RWE in die 3. Liga den nächsten Schritt. In Zebrastreifen wird er mit der Nummer 19 auflaufen. Stimmen zur Verpflichtung Chris Schmoldt: „Wir haben Rami schon zu früheren Zeiten auf dem Zettel gehabt. Seine Schnelligkeit ist außergewöhnlich und in unserer Liga eine regelrechte Waffe. Er wird nicht nur unser Umschaltspiel weiter stärken, sondern auch taktisch neue Variablen einbringen. In den gemeinsamen Gesprächen sind wir sehr schnell auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, wir wissen, welche Potenziale wir gegenseitig ausschöpfen können und wollen, daran werden wir gemeinsam arbeiten. Rami hat keinen Zweifel daran gelassen, wie viel Bock er auf unseren Spielverein hat.“





Dietmar Hirsch: „Ein Spieler in einem super Fußballer-Alter, der schon viel erlebt hat, der aber auch noch Entwicklungsmöglichkeiten hat, die wir mit ihm bei uns auf den Platz bringen möchten. Rami bringt eine ungeheure Geschwindigkeit mit, kann mit seinen tiefen Läufen flexibel auf den Außenbahnen spielen, hat aber seine Fähigkeiten auch schon im Sturmzentrum gezeigt. Wir werden sehr viel Freude an ihm haben!“



Rami Safi: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen hier beim MSV haben mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, ich habe mich ganz bewusst für den Spielverein entschieden. Ich freue mich wirklich extrem, dass es mit dem Wechsel nach Duisburg geklappt hat!“