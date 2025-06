MSV Duisburg verpflichtet 10er aus der 2. Bundesliga

Sommer-Zugang Nummer sieben bei den Zebras ist da. Am Montagmittag veröffentlicht der Verein die Verpflichtung von Christian Viet. Der offensive Mittelfeldspieler kommt vom zukünftigen Ligakonkurrenten SSV Jahn Regensburg an die Wedau. Bereits am Nachmittag wird er zum ersten Mal mit der Mannschaft auf dem Platz stehen, die am Vormittag ins Trainingslager nach Epe gereist ist.

Erst spät fand Viet den Weg in ein Nachwuchsleistungszentrum. Seine beiden Jahre als U19-Akteure kickte er für den FC St. Pauli. Dort war dann auch niemand geringeres als MSV-Legende Ewald Lienen für seine erste Kadernominierung in der 2. Bundesliga verantwortlich. Zum Einsatz kam er da erstmalig aber erst etwas später. Am 5. Juni 2019 debütierte er beim Auswärtsspiel in Bochum. Im Sommer 2021 wechselte er zur Reserve von Borussia Dortmund und ein Jahr später nach Regensburg. In den vergangenen vier Jahren war er dort gesetzt. Insgesamt kann er 64 Zweitliga-Einsätze und 65 Drittliga-Partien in seiner Vita vorweisen.