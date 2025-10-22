 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Tipp: Der MSV Duisburg zeigt im Derby Moral, verliert aber Platz eins.
Tipp: Der MSV Duisburg zeigt im Derby Moral, verliert aber Platz eins. – Foto: Sport News Südwest

MSV Duisburg verliert Platz 1, Aachen unterliegt, Cottbus in Torlaune

FuPa tippt den 12. Spieltag der 3. Liga: MSV Duisburg verliert zwar sein Derby gegen Rot-Weiss Essen nicht, wird aber dennoch von Energie Cottbus überholt. Während Alemannia Aachen verliert, jubelt Erzgebirge Aue.

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, tippt den 12. Spieltag der 3. Liga. Er rechnet mit einem Comeback des MSV Duisburg im Derby gegen Rot-Weiss Essen - und deshalb auch mit einem neuen Tabellenführer namens Energie Cottbus. Der TSV 1860 München kann seinen Sieg gegen die Zebras nicht vergolden, Hansa Rostock bremst die heimstarke Viktoria Köln aus und Erzgebirge Aue verlässt den Tabellenkeller.

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga

Stabilere Hessen gegen angeschlagene Alemannia

Fr., 24.10.2025, 19:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
19:00live
Der Tabellenzwölfte empfängt den abstiegsbedrohten Traditionsverein vom Tivoli. Wehen ist zuhause bislang ordentlich unterwegs, verlor in der Brita-Arena noch kein Spiel (3–1–1). Aachen dagegen hat auswärts zwar schon zwei Siege geholt, steht aber mit nur zehn Punkten insgesamt auf Rang 18. Angesichts der stabileren Defensive und des Heimvorteils spricht vieles für die Hessen.

Tipp: 2:0 – Wiesbaden ist zuhause konstant, der Trainerwechsel wirkt sich bei den Gästen noch nicht aus.

Waldhof hat die bessere Form

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
14:00live
SV Waldhof Mannheim hat sich zuletzt gefangen und in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte geholt. Der TSV 1860 München reist mit Selbstbewusstsein an, schließlich haben die Löwen Duisburg als bislang einzige Mannschaft geschlagen. Positiver Ausrutscher oder der Beginn einer Serie?

Tipp: 1:1 – Waldhof erobert einen Punkt und bleibt deshalb vor den Löwen.

Heimstarke Schanzer empfangen Saarbrücken

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
14:00
Beim FC Ingolstadt 04 läuft es wieder runder, denn die vergangenen beiden Siege haben geholfen, einen Schritt aus dem Keller raus zu machen. Der 1. FC Saarbrücken dagegen ist seit Wochen schwer zu schlagen, wenngleich es seit vier Spielen keinen Dreier mehr gab (dreimal Remis).


Tipp: 2:1 – Ingolstadt ist einfach heimstärker und setzt sich deshalb durch.

Energie Cottbus feiert Kantersieg

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
14:00live
Der FC Energie Cottbus führt die Formtabelle an und nach diesem Spieltag auch die 3. Liga. Der Noch-Zweite spielt mit großem Selbstvertrauen und hoher Offensivqualität. TSV Havelse dagegen wartet weiter auf den ersten Sieg und stellt mit 25 Gegentoren die zweitschwächste Defensive.

Tipp: 5:0 – Cottbus ist in allen Bereichen überlegen.

Regensburg sucht nach Stabilität

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00
Der SSV Jahn Regensburg kämpft nach elf Spieltagen weiter gegen den Abstieg, zeigte zuletzt aber leichte Fortschritte. Gegner VfB Stuttgart II hat sich als Vorjahres-Aufsteiger etabliert, tritt mutig auf und sammelt regelmäßig Punkte.

Tipp: 1:1 – Der Jahn stabilisiert sich, Stuttgart II bleibt schwer zu schlagen.

Verl bestätigt gegen Ulm die gute Form

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
14:00
Der SC Verl zählt zu den formstärksten der Liga und steht in Reichweite der Aufstiegsplätze. Der SSV Ulm 1846 rutscht nach zwei Niederlagen als Absteiger in das untere Drittel ab und könnte auf einen direkten Abstiegsplatz fallen, entsprechend unterschiedlich sind die Ausgangslagen.

Tipp: 3:1 – Verl ist im eigenen Stadion zu gefestigt, Ulm wirkt zu instabil, um dagegenzuhalten.

Fast alles spricht für den VfL Osnabrück

Sa., 25.10.2025, 16:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
16:30live
Der 1. FC Schweinfurt 05 bleibt das Sorgenkind der Liga: ein Sieg, zehn Niederlagen, 7:30 Tore. Der VfL Osnabrück liegt nur wegen weniger geschossener Tore nicht auf dem Relegationsplatz, allerdings gab es zuletzt ein 0:4 gegen die U23 der TSG Hoffenheim. Doch, die Form spricht trotzdem für den VfL, der zuletzt ein Testspiel gegen den Hamburger 3:1 gewann.

Tipp: 0:3 – Osnabrück spielt seinen Stiefel souverän in Schweinfurt runter.

Aue muss nach Hoffenheim

So., 26.10.2025, 13:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
13:30live
Die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim gehört zu den offensivstärksten Teams der Liga und punktet zuverlässig. Das trifft beides weniger auf Erzgebirge Aue zu, denn der ehemalige Zweitligist rangiert auf einem Abstiegsplatz. Vor dem wichtigen Duell mit Regensburg braucht Erzgebirge unbedingt einen Sieg.

Tipp: 1:2 – Das Bauchgefühl glaubt an einen Auswärtssieg der Auer.

Rostock will die Viktoria-Serie stoppen

So., 26.10.2025, 16:30 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
16:30live

Viktoria Köln ist im Sportpark Höhenberg weiterhin ungeschlagen und steht stabil im oberen Mittelfeld. F.C. Hansa Rostock konnte auswärts noch kein Spiel gewinnen, allerdings endet bekanntlich jede Serie einmal.

Tipp: 0:1 – Hansa Rostock gelingt der Lucky Punch und fügt der Viktoria die erste Heimpleite zu.

Das große Ruhrgebietsderby am Sonntag

So., 26.10.2025, 19:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
19:30live
Tabellenführer MSV Duisburg empfängt Rot-Weiss Essen zum großen Derby, doch die Form spricht nicht für die Nummer eins der Liga! In München gab es die erste Pleite der Saison, der MSV spielte häufig Remis und hat seinen Vorsprung verspielt. Dagegen steht RWE auf Platz zwei des FuPa-Power-Rankings und unmittelbar hinter dem Relegationsplatz, was lediglich am Torverhältnis liegt. Die vergangenen drei Duelle hat RWE gewonnen, sogar zweimal in Duisburg.

Tipp: 3:3 – Essen führt zur Pause bereits klar, doch dann zeigen die Zebras mit Unterstützung ihrer Fans ihre beste Seite und schlagen zurück. Auch wenn die Tabellenführung diesmal verloren geht, könnte das Comeback eine Initialzündung für die weitere Saison sein.

22.10.2025, 21:00 Uhr
André Nückel