MSV Duisburg verliert Platz 1, Aachen unterliegt, Cottbus in Torlaune

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, tippt den 12. Spieltag der 3. Liga. Er rechnet mit einem Comeback des MSV Duisburg im Derby gegen Rot-Weiss Essen - und deshalb auch mit einem neuen Tabellenführer namens Energie Cottbus. Der TSV 1860 München kann seinen Sieg gegen die Zebras nicht vergolden, Hansa Rostock bremst die heimstarke Viktoria Köln aus und Erzgebirge Aue verlässt den Tabellenkeller.
Stabilere Hessen gegen angeschlagene Alemannia
Fr., 24.10.2025, 19:00 Uhr
Der Tabellenzwölfte empfängt den abstiegsbedrohten Traditionsverein vom Tivoli. Wehen ist zuhause bislang ordentlich unterwegs, verlor in der Brita-Arena noch kein Spiel (3–1–1). Aachen dagegen hat auswärts zwar schon zwei Siege geholt, steht aber mit nur zehn Punkten insgesamt auf Rang 18. Angesichts der stabileren Defensive und des Heimvorteils spricht vieles für die Hessen.
Tipp: 2:0 – Wiesbaden ist zuhause konstant, der Trainerwechsel wirkt sich bei den Gästen noch nicht aus.
Waldhof hat die bessere Form
Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim
hat sich zuletzt gefangen und in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte geholt. Der TSV 1860 München
reist mit Selbstbewusstsein an, schließlich haben die Löwen Duisburg als bislang einzige Mannschaft geschlagen. Positiver Ausrutscher oder der Beginn einer Serie?
Tipp: 1:1 – Waldhof erobert einen Punkt und bleibt deshalb vor den Löwen.
Heimstarke Schanzer empfangen Saarbrücken
Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
Beim FC Ingolstadt 04
läuft es wieder runder, denn die vergangenen beiden Siege haben geholfen, einen Schritt aus dem Keller raus zu machen. Der 1. FC Saarbrücken
dagegen ist seit Wochen schwer zu schlagen, wenngleich es seit vier Spielen keinen Dreier mehr gab (dreimal Remis).
Tipp: 2:1 – Ingolstadt ist einfach heimstärker und setzt sich deshalb durch.
Energie Cottbus feiert Kantersieg
Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
Der FC Energie Cottbus
führt die Formtabelle an und nach diesem Spieltag auch die 3. Liga. Der Noch-Zweite spielt mit großem Selbstvertrauen und hoher Offensivqualität. TSV Havelse
dagegen wartet weiter auf den ersten Sieg und stellt mit 25 Gegentoren die zweitschwächste Defensive.
Tipp: 5:0 – Cottbus ist in allen Bereichen überlegen.
Regensburg sucht nach Stabilität
Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
Der SSV Jahn Regensburg
kämpft nach elf Spieltagen weiter gegen den Abstieg, zeigte zuletzt aber leichte Fortschritte. Gegner VfB Stuttgart II
hat sich als Vorjahres-Aufsteiger etabliert, tritt mutig auf und sammelt regelmäßig Punkte.
Tipp: 1:1 – Der Jahn stabilisiert sich, Stuttgart II bleibt schwer zu schlagen.
Verl bestätigt gegen Ulm die gute Form
Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
Der SC Verl
zählt zu den formstärksten der Liga und steht in Reichweite der Aufstiegsplätze. Der SSV Ulm 1846
rutscht nach zwei Niederlagen als Absteiger in das untere Drittel ab und könnte auf einen direkten Abstiegsplatz fallen, entsprechend unterschiedlich sind die Ausgangslagen.
Tipp: 3:1 – Verl ist im eigenen Stadion zu gefestigt, Ulm wirkt zu instabil, um dagegenzuhalten.
Fast alles spricht für den VfL Osnabrück
Sa., 25.10.2025, 16:30 Uhr
Der 1. FC Schweinfurt 05
bleibt das Sorgenkind der Liga: ein Sieg, zehn Niederlagen, 7:30 Tore. Der VfL Osnabrück
liegt nur wegen weniger geschossener Tore nicht auf dem Relegationsplatz, allerdings gab es zuletzt ein 0:4 gegen die U23 der TSG Hoffenheim. Doch, die Form spricht trotzdem für den VfL, der zuletzt ein Testspiel gegen den Hamburger 3:1 gewann.
Tipp: 0:3 – Osnabrück spielt seinen Stiefel souverän in Schweinfurt runter.
Aue muss nach Hoffenheim
So., 26.10.2025, 13:30 Uhr
Die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim
gehört zu den offensivstärksten Teams der Liga und punktet zuverlässig. Das trifft beides weniger auf Erzgebirge Aue
zu, denn der ehemalige Zweitligist rangiert auf einem Abstiegsplatz. Vor dem wichtigen Duell mit Regensburg braucht Erzgebirge unbedingt einen Sieg.
Tipp: 1:2 – Das Bauchgefühl glaubt an einen Auswärtssieg der Auer.
Rostock will die Viktoria-Serie stoppen
So., 26.10.2025, 16:30 Uhr
Viktoria Köln ist im Sportpark Höhenberg weiterhin ungeschlagen und steht stabil im oberen Mittelfeld. F.C. Hansa Rostock konnte auswärts noch kein Spiel gewinnen, allerdings endet bekanntlich jede Serie einmal.
Tipp: 0:1 – Hansa Rostock gelingt der Lucky Punch und fügt der Viktoria die erste Heimpleite zu.
Das große Ruhrgebietsderby am Sonntag
So., 26.10.2025, 19:30 Uhr
Tabellenführer MSV Duisburg
empfängt Rot-Weiss Essen
zum großen Derby, doch die Form spricht nicht für die Nummer eins der Liga! In München gab es die erste Pleite der Saison, der MSV spielte häufig Remis und hat seinen Vorsprung verspielt. Dagegen steht RWE auf Platz zwei des FuPa-Power-Rankings und unmittelbar hinter dem Relegationsplatz, was lediglich am Torverhältnis liegt. Die vergangenen drei Duelle hat RWE gewonnen, sogar zweimal in Duisburg.
Tipp: 3:3 – Essen führt zur Pause bereits klar, doch dann zeigen die Zebras mit Unterstützung ihrer Fans ihre beste Seite und schlagen zurück. Auch wenn die Tabellenführung diesmal verloren geht, könnte das Comeback eine Initialzündung für die weitere Saison sein.
