MSV Duisburg verliert Platz 1, Aachen unterliegt, Cottbus in Torlaune

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, tippt den 12. Spieltag der 3. Liga. Er rechnet mit einem Comeback des MSV Duisburg im Derby gegen Rot-Weiss Essen - und deshalb auch mit einem neuen Tabellenführer namens Energie Cottbus. Der TSV 1860 München kann seinen Sieg gegen die Zebras nicht vergolden, Hansa Rostock bremst die heimstarke Viktoria Köln aus und Erzgebirge Aue verlässt den Tabellenkeller.

Stabilere Hessen gegen angeschlagene Alemannia

Fr., 24.10.2025, 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wie Alemannia Aachen Alemannia Aachen 19:00 live PUSH

Der Tabellenzwölfte empfängt den abstiegsbedrohten Traditionsverein vom Tivoli. Wehen ist zuhause bislang ordentlich unterwegs, verlor in der Brita-Arena noch kein Spiel (3–1–1). Aachen dagegen hat auswärts zwar schon zwei Siege geholt, steht aber mit nur zehn Punkten insgesamt auf Rang 18. Angesichts der stabileren Defensive und des Heimvorteils spricht vieles für die Hessen. Tipp: 2:0 – Wiesbaden ist zuhause konstant, der Trainerwechsel wirkt sich bei den Gästen noch nicht aus. Waldhof hat die bessere Form

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim SV Waldhof TSV 1860 München TSV 1860 14:00 live PUSH

SV Waldhof Mannheim hat sich zuletzt gefangen und in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte geholt. Der TSV 1860 München reist mit Selbstbewusstsein an, schließlich haben die Löwen Duisburg als bislang einzige Mannschaft geschlagen. Positiver Ausrutscher oder der Beginn einer Serie? Tipp: 1:1 – Waldhof erobert einen Punkt und bleibt deshalb vor den Löwen. Heimstarke Schanzer empfangen Saarbrücken