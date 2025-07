MSV Duisburg verleiht Gerrit Wegkamp in die Regionalliga

In der abgelaufenen Spielzeit kam er für Duisburg in 19 Partien der Regionalliga West zum Einsatz, erzielte dabei zwei Tore und legte weitere zwei Treffer auf. Besonders in der Rückrunde spielte der 32-Jährige aber kaum noch eine Rolle und kam in drei Kurzeinsätzen insgesamt auf nur auf magere 44 Minuten Spielzeit. Im Niederrheinpokal stand er in zwei Begegnungen für jeweils rund eine Stunde auf dem Feld.