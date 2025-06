MSV Duisburg verlängert mit wichtigem Partner

Der MSV Duisburg und das Unternehmen schauinsland-reisen haben die bestehende Partnerschaft verlängert. Auch in den kommenden drei Jahren trägt die Spielstätte der Zebras den Namen des Reiseveranstalters. Seit dem Jahr 2010 schon ist das Unternehmen Namenssponsor des Stadions.

Die gute Stimmung in der Stadt spiegelt sich auch im Engagement der Sponsoren des MSV Duisburg wieder. Zuletzt etwa durch die Bierdosen-Aktion der König-Brauerei. Ebenfalls schon seit vielen Jahren dabei ist dar Reiseveranstalter schauinsland-reisen, der unter anderem die Namensrechte am Stadion hält. Verein und Unternehmen haben sich nun auf eine Verlängerung der Partnerschaft um weitere drei Jahre geeinigt.

"MSVereint ist für mich mehr als nur eine Vision. Nach den vergangenen Jahren war es wichtig zu spüren, wie aus einem gemeinsamen Versprechen gelebte Wirklichkeit wurde. Ähnlich wie beim Zwangsabstieg, haben auch in der abgelaufenen Saison die Fans des MSV Geschichte geschrieben. Der direkte Wiederaufstieg des MSV war der Lohn intensiver Arbeit und gemeinsamer Anstrengungen. Jetzt gilt es, mit dem Gelernten nach vorne zu schauen, und die Gegenwart vereint positiv zu gestalten", erklärt Gerald Kassner, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von schauinsland-reisen, in einer Mitteilung des Vereins.

Michael Preetz, Geschäftsführer des MSV, unterstreicht: "Der Weg, den die Familie Kassner mit ihrer Unternehmung hier in Duisburg hingelegt hat, hat mich seit unserer ersten Begegnung nachhaltig beeindruckt. Dass wir als ZebraFamilie nun weiterhin in der schauinsland-reisen-arena unserer Heimspiele austragen, zeigt, dass eine langfristige Partnerschaft auf Vertrauen, Loyalität und Zuverlässigkeit beruht. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren mit Leben zu füllen.“

Den Wert der Zusammenarbeit hebt Christian Koke, Marketing-Leiter bei den Zebras, hervor: "Der Wahnsinn von der Wedau wäre ohne unsere Partner natürlich nicht möglich gewesen. Gemeinsam mit schauinsland-reisen möchten wir den Schwung des Aufstiegs mitnehmen und in unserer Arena die Geschichte des Spielvereins fortführen. Die langfristige Partnerschaft geht über das Naming Right unserer Spielstätte hinaus: Wir möchten zusammen in Duisburg soziale Verantwortung übernehmen. Hier spüren wir immer wieder, wie weit unsere Werte mit denen unserer Partner übereinstimmen – das ist gut für Duisburg!“