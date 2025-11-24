MSV Duisburg verlängert mit verletztem Leistungsträger

Jakob Bookjans bleibt dem MSV Duisburg erhalten - das teilt der Verein am Montagnachmittag mit. Der 25-Jährige befindet sich derzeit in der Reha, nachdem er sich gleich zu Saisonbeginn schwerwiegend am Unterschenkel verletzt hatte. Spätestens zum Start der Winter-Vorbereitung Anfang Januar soll er aber wieder auf dem Rasen stehen und bestenfalls zum Rückrunden-Start das Angebotsportfolie für Cheftrainer Dietmar Hirsch vergrößern.
Jakob Bookjans hat das Ziel fest im Blick. Er will zurück auf den Platz und wieder mit den Zebras siegen. Seit dem 10. August ist er verletzt und arbeitet nach überstandener Operation am Comeback. Der Mittelfeldspieler kam vor gut anderthalb Jahren an die Wedau und entwickelte sich in der Regionalliga-Spielzeit zu einem Publikumsliebling, der allerdings immer wieder ausgebremst wurde. So auch in diesem Jahr. Mit der Mannschaft war er im Sommer in die 3. Liga aufgestiegen, überzeugte in der Vorbereitung und verletzte sich dann am zweiten Spieltag schwer am Unterschenkel. Im neuen Jahr soll es einen neuen Anlauf geben, sich in der Stammelf festzuspielen.
"Sowohl in der Regionalliga als auch in der 3. Liga hat Jakob bisher seine Qualität unter Beweis gestellt. Wir sind optimistisch, dass sich sein Fleiß und seine harte Arbeit in der Reha auszahlen werden: Jakob wird noch stärker für unseren gemeinsamen Weg zurückkehren", erklärt Hirsch in den Vereinsmedien. Das gezeigte Potenzial nimmt auch bei Chris Schmoldt, dem Sportliche Leiter der Duisburg, einen großen Raum ein: "Jakob hat im Aufstiegsjahr eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial und welche Mentalität in ihm stecken. Wir sehen täglich in der Reha, mit welchem Willen und Engagement er für sein Comeback schuftet und sind uns sicher, dass er im neuen Jahr mit alter Stärke zurückkommt. Daher freuen wir uns sehr, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt eine Vertragsverlängerung miteinander umsetzen konnten.“
Bisher 25 Mal stand Bookjans in der 3. Liga auf dem Feld, bald sollen weitere Einsätze dazukommen. Mit seiner positiven Einstellung ist er auf einem guten Weg. "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und die Wertschätzung des Vereins. Gleichzeitig freue ich mich, auch in Zukunft, Teil dieser Mannschaft und der ZebraFamilie zu sein. Ich kann es kaum erwarten, auf den Platz zurückzukehren und unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben“, betont er. Über die Dauer des Kontraktes hüllt der Verein wie gewohnt den Mantel des Schweigens.