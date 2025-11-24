Jakob Bookjans hat seinen Vertrag beim MSV Duisburg verlängert. – Foto: Wolfgang Zink

MSV Duisburg verlängert mit verletztem Leistungsträger Im neuen Jahr soll er wieder voll angreifen können, schon jetzt hat Duisburgs Kreativmotor im Mittelfeld seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Jakob Bookjans bleibt dem MSV Duisburg erhalten - das teilt der Verein am Montagnachmittag mit. Der 25-Jährige befindet sich derzeit in der Reha, nachdem er sich gleich zu Saisonbeginn schwerwiegend am Unterschenkel verletzt hatte. Spätestens zum Start der Winter-Vorbereitung Anfang Januar soll er aber wieder auf dem Rasen stehen und bestenfalls zum Rückrunden-Start das Angebotsportfolie für Cheftrainer Dietmar Hirsch vergrößern.

Jakob Bookjans hat das Ziel fest im Blick. Er will zurück auf den Platz und wieder mit den Zebras siegen. Seit dem 10. August ist er verletzt und arbeitet nach überstandener Operation am Comeback. Der Mittelfeldspieler kam vor gut anderthalb Jahren an die Wedau und entwickelte sich in der Regionalliga-Spielzeit zu einem Publikumsliebling, der allerdings immer wieder ausgebremst wurde. So auch in diesem Jahr. Mit der Mannschaft war er im Sommer in die 3. Liga aufgestiegen, überzeugte in der Vorbereitung und verletzte sich dann am zweiten Spieltag schwer am Unterschenkel. Im neuen Jahr soll es einen neuen Anlauf geben, sich in der Stammelf festzuspielen.

>>> Das ist Jakob Bookjans "Sowohl in der Regionalliga als auch in der 3. Liga hat Jakob bisher seine Qualität unter Beweis gestellt. Wir sind optimistisch, dass sich sein Fleiß und seine harte Arbeit in der Reha auszahlen werden: Jakob wird noch stärker für unseren gemeinsamen Weg zurückkehren", erklärt Hirsch in den Vereinsmedien. Das gezeigte Potenzial nimmt auch bei Chris Schmoldt, dem Sportliche Leiter der Duisburg, einen großen Raum ein: "Jakob hat im Aufstiegsjahr eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial und welche Mentalität in ihm stecken. Wir sehen täglich in der Reha, mit welchem Willen und Engagement er für sein Comeback schuftet und sind uns sicher, dass er im neuen Jahr mit alter Stärke zurückkommt. Daher freuen wir uns sehr, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt eine Vertragsverlängerung miteinander umsetzen konnten.“