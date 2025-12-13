MSV Duisburg verlängert mit Aufstiegstrainer

Dietmar Hirsch und der MSV Duisburg - das passt einfach wie die Faust auf's Auge. Vor anderthalb Jahren hat der 54-Jährigen den Verein in der wohl schwärzesten Stunde der Vereinsgeschichte, dem Abstieg in die Regionalliga West, übernommen. Seitdem folgte ein kaum für möglich gehaltener Aufschwung und eine enorme Welle der Euphorie, die durch die gesamte Stadt geht. Folgerichtig hat der MSV seinen Fans mit der Vertragsverlängerung von Hirsch nun ein stattliches Weihnachtsgeschenkt unter den Baum gelegt.
Kurz vor dem Anstoß der Drittliga-Begegnung zwischen dem MSV und dem FC Erzgebirge Aue gab es die frohe Botschaft. In einem eingespielten Video wurde die Vertragsverlängerung von Dietmar Hirsch verkündet. Von den einmal mehr gut gefüllten Rängen gab es lauten Jubel und viel Zustimmung. Auf dem Platz konnte seine Mannschaft den Coach dann nicht mit einem Erfolgserlebnis verzücken. Trotz klarer Chancen gab es keine Tore.
Nach der Partie schilderte Hirsch dann ausführlich seine Sicht der Dinge zur vollzogenen Vertragsverlängerung. "Ich freue mich einfach. Ich habe immer gesagt, dass das hier etwas Besonderes ist. Ich glaube, das ist eine Bestätigung von der gesamten Leistung, die wir jetzt in anderthalb Jahren hier abgeliefert haben", erklärte der Übungsleiter. Dass zu einer guten Leistung immer zwei Seiten gehören, betonte er unmittelbar darauf. "Ich habe mich auch bei der Mannschaft bedankt, weil es ist relativ einfach, wenn eine Mannschaft nicht gut performt, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann ist der Trainer der Erste, der fliegt, und wenn eine Mannschaft erfolgreich ist, dann wird der Vertrag vom Trainer verlängert. Ich freue mich total, dass wir den Weg weitergehen.
Als "keine große Überraschung" ordnete MSV-Geschäftsführer Michael Preetz in seiner gewohnten Art die Personalentscheidung ein. Weiter: "Wir arbeiten seit anderthalb Jahren gut zusammen, die Mannschaft ist seit anderthalb Jahren erfolgreich. Wir haben eine Top-Saison in der Regionalliga gespielt und auch jetzt in der 3. Liga. In sofern war es für uns nur eine Frage, den richtigen Zeitpunkt zu finden und die Gespräche zu finalisieren. Es ist schön, dass es vor Weihnachten geklappt hat und jetzt alle Seiten Klarheit haben. Wir freuen uns, mit ihm weitermachen zu können."
An seinem Cheftrainer schätzt Preetz besonders die gradlinige Art und seine kommunikative Ader. "Er ist ein sehr authentischer Trainer und er hat ein gutes Gespür für die Jungs. Er schafft es zudem, die Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln", erklärt der Ex-Profi, der - wie Hirsch auch - selbst das blau-weiß gestreifte Trikot des MSV getragen hat. Neben Hirsch hat auch Co-Trainer Marvin Höner seinen Kontrakt verlängert, Torwart-Trainer-Urgestein Sven Beuckert bleibt ebenfalls weiter an Bord.
Hirsch stand gegen Aue im 48. Ligaspiel an der Seitenline der Zebras, viele weitere dürften noch hinzukommen. Zum Jahresabschluss geht es für den MSV-Tross am kommenden Wochenende auf die kurze Dienstreise zu Viktoria Köln. Dort will sich Hirsch und auch die Mannschaft mit einem dreifachen Punktgewinn von ihren Anhängern in die Winterpause verabschieden. Die MSV-Fans dürften im Sportpark Höhenberg auch in der deutlichen Überzahl sein, zwischen 4.-6000 Duisburger Schlachtenbummler sollen sich wohl am vierten Advent auf den Weg in die Domstadt machen (19.30 Uhr, FuPa-Liveticker).