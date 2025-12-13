MSV Duisburg verlängert mit Aufstiegstrainer

Dietmar Hirsch hat seinen Vertrag beim MSV Duisburg verlängert. – Foto: IMAGO / Nico Herbertz

Dietmar Hirsch und der MSV Duisburg - das passt einfach wie die Faust auf's Auge. Vor anderthalb Jahren hat der 54-Jährigen den Verein in der wohl schwärzesten Stunde der Vereinsgeschichte, dem Abstieg in die Regionalliga West, übernommen. Seitdem folgte ein kaum für möglich gehaltener Aufschwung und eine enorme Welle der Euphorie, die durch die gesamte Stadt geht. Folgerichtig hat der MSV seinen Fans mit der Vertragsverlängerung von Hirsch nun ein stattliches Weihnachtsgeschenkt unter den Baum gelegt.

Kurz vor dem Anstoß der Drittliga-Begegnung zwischen dem MSV und dem FC Erzgebirge Aue gab es die frohe Botschaft. In einem eingespielten Video wurde die Vertragsverlängerung von Dietmar Hirsch verkündet. Von den einmal mehr gut gefüllten Rängen gab es lauten Jubel und viel Zustimmung. Auf dem Platz konnte seine Mannschaft den Coach dann nicht mit einem Erfolgserlebnis verzücken. Trotz klarer Chancen gab es keine Tore. Nach der Partie schilderte Hirsch dann ausführlich seine Sicht der Dinge zur vollzogenen Vertragsverlängerung. "Ich freue mich einfach. Ich habe immer gesagt, dass das hier etwas Besonderes ist. Ich glaube, das ist eine Bestätigung von der gesamten Leistung, die wir jetzt in anderthalb Jahren hier abgeliefert haben", erklärte der Übungsleiter. Dass zu einer guten Leistung immer zwei Seiten gehören, betonte er unmittelbar darauf. "Ich habe mich auch bei der Mannschaft bedankt, weil es ist relativ einfach, wenn eine Mannschaft nicht gut performt, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann ist der Trainer der Erste, der fliegt, und wenn eine Mannschaft erfolgreich ist, dann wird der Vertrag vom Trainer verlängert. Ich freue mich total, dass wir den Weg weitergehen.