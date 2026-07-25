MSV Duisburg trotzt Arminia Bielefeld ein Remis ab

Duisburg holt ein Unentschieden gegen den Zweitligisten. – Foto: Imago Images

Der MSV Duisburg hat im vorletzten Testspiel vor dem Start in die 3. Liga ein respektables 1:1 beim Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld erreicht. Die Mannschaft von Dietmar Hirsch überzeugte vor allem in den Anfangsminuten mit einer konzentrierten Defensivleistung und ging durch Patrick Sussek in Führung. Erst kurz vor der zweiten Viertelpause gelang den Arminen der Ausgleich.

Mit zunehmender Spieldauer gewann der MSV an Sicherheit. Nach einer guten Kombination über Joshua Bitter und Jan-Simon Symalla forderten die Duisburger vergeblich einen Handelfmeter (16.). Wenig später belohnte sich der Drittligist für einen bis dahin couragierten Auftritt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Bielefeld hatte zwar mehr Ballbesitz, fand gegen die kompakte Duisburger Defensive aber kaum Lücken.

Christian Viet legte nach einem langen Ball uneigennützig quer, sodass Patrick Sussek im Strafraum nur noch ins leere Tor einschieben musste (31.). Auch danach blieb der MSV gefährlich. Sussek und Can Coskun kombinierten sich erneut bis zum Strafraum durch, der Abschluss wurde allerdings zur Ecke geblockt (39.) Kurz vor der Pause erhöhte Bielefeld den Druck. Nach ersten Abschlüssen von Tim Handwerker (42.) und Monju Momuluh (44.) fiel schließlich der Ausgleich. Der MSV blockte im Strafraum zunächst die Bielefelder Abschlüsse, doch Momuluh setzte energisch nach und traf flach zum 1:1 ins Eck (57.).

Zwei komplett neue Mannschaften

Zur zweiten Halbzeit wechselten beide Trainer nahezu ihre komplette Mannschaft durch. Beim MSV blieben zunächst lediglich Lobinger und Coskun auf dem Feld, ehe auch sie später ersetzt wurden.

Die zweite Hälfte bot deutlich weniger Höhepunkte. Benjamin Boakye forderte MSV-Schlussmann Toni Stahl (70.), auf der anderen Seite sorgte Ramien Safi mehrfach für Betrieb über die Außenbahn, fand mit seinen Hereingaben aber keinen Abnehmer. In der Schlussphase fehlte beiden Teams die Durchschlagskraft. Die größte Chance auf den Sieg hatte die Arminia in der Nachspielzeit als Isa Young den Siegtreffer vergab (120.+3) So blieb es nach insgesamt vier Vierteln beim leistungsgerechten 1:1.

Für den MSV steht am 1. August (13 Uhr) beim niederländischen Zweitligisten Sparta Rotterdam die Generalprobe vor dem Drittliga-Auftakt gegen den SV Meppen an.

DSC Arminia Bielefeld – MSV Duisburg 1:1

DSC Arminia Bielefeld: Jonas Kersken, Joel Felix, Tim Handwerker, Maximilian Bauer, Stefano Russo, Marvin Mehlem, Marius Wörl, Henri Koudossou, Joel Grodowski, Monju Momuluh, Jannik Rochelt - Trainer: Oliver Kirch

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Can Coskun, Ben Schlicke, Rasim Bulic, Christian Viet, Jan-Simon Symalla, Patrick Sussek, Florian Krüger, Lex-Tyger Lobinger (61. Peter Remmert) - Trainer: Dietmar Hirsch

Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen) - Zuschauer: 1500

Tore: 0:1 Patrick Sussek (31.), 1:1 Monju Momuluh (45.+7)