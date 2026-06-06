MSV Duisburg trifft auf Elversberg: Das sagen Hirsch und Preetz

Dietmar Hirsch freut sich im DFB-Pokal auf ein Wiedersehen mit seinem Ex-Verein SV Elversberg. – Foto: Markus Verwimp

Das Los hat gesprochen. Der MSV Duisburg trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Für Cheftrainer Dietmar Hirsch wird es ein Wiedersehen der besonderen Art, sammelte er doch seine ersten Erfahrungen als Übungsleiter im Profibereich bei den Saarländern. Was der Trainer und Geschäftsführer Michael Preetz zur Auslosung sagen.

Am Abend lag das Pokal-Schicksal der Zebras in den Händen von Deniz Aytekin. Im Sommer beendete der Unparteiische seine aktive Karriere, jüngst wurde er noch zum Schiedsrichter des Jahres gekürt. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund durfte er nun als Losfee ran. Gleich die erste Kugel, die er aus dem Lostopf fischte, offenbarte das Logo von Duisburgs Gegner im Niederrheinpokal-Finale. Der SC St. Tönis konnte sich kurz darauf auf Eintracht Frankfurt freuen. Die Meidericher mussten sich in der Folge ein wenig gedulden, ehe auch ihr Emblem auf den TV-Bildschirmen aufflackere. Die Zebras empfangen im Heimspiel die SV Elversberg.

Hirsch kündigt harten Fight an

"Verrückt, die SV Elversberg war meine erste richtige Trainer-Station im Profi-Fußball, jetzt sehen wir uns in der 1. Pokalrunde wieder. Ein Erstligist, herzlichen Glückwunsch noch zum Aufstieg! Wir freuen uns, ein starkes Los, unsere Fans werden die Hütte wieder voll machen, und dann werden wir der SVE einen harten Fight liefern", erklärte Hirsch am Abend in den Vereinsmedien. In der Saison 2013/14 stand er bei der SVE an der Seitenlinie, musste aber im Saisonendspurt seinen Hut nehmen. Fast genau zehn Jahre später heuerte er dann bei seinem Herzensverein MSV Duisburg an, den er auf direktem Weg von der Regionalliga West in die 3. Liga zurückführte und dann nur denkbar knapp den direkten Durchmarsch verpasste.