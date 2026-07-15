MSV Duisburg trauert um zwei weitere Ex-Spieler

Der MSV Duisburg trauert um zwei weitere Spieler. – Foto: Marcel Eichholz

Für Fans des MSV Duisburg ist es aktuell alles andere als leicht. Erst am Dienstag ereilte sie die traurige Nachricht, dass der legendäre Torhüter Manfred Manglitz verstorben ist, dessen turbulente Laufbahn Stoff für viele Geschichten geliefert hat ( wir berichteten hier ), nun haben zwei weitere Ex-Spieler der Zebras die Fans für immer verlassen. Bei Markus Beierle kam das im Alter von nur 54 Jahren viel zu früh.

Beierle erzielte 21 Tore in 59 Spielen für den MSV

Für die Duisburger absolvierte Beierle 59 Bundesligaspiele, in denen er 21 Tore erzielte - eine Bilanz, die eigentlich nur ein Mittelstürmer so in seiner Vita haben kann. Auch für den SV Darmstadt 98, den TSV 1860 München, Hansa Rostock, die Stuttgarter Kickers und den SSV Ulm schoss Beierle seine Tore - die Fans werden ihn nicht nur deshalb, sondern auch wegen seiner Persönlichkeit in Erinnerung behalten.

Tagliari erster brasilianischer Torschütze der Bundesliga

Die zweite traurige Nachricht, so teilt der Verein auf seiner Homepage mit, erreichte den Drittligisten aus Brasilien, dem Land des "schönen Spiels". Im stattlichen Alter von fast 86 Jahren ist dort Raoul Tagliari verstorben. Erstmals lief Tagliari am 21. November 1964 für die Meidericher auf - und traf auch gleich gegen den 1. FC Nürnberg, damals nicht Irgendwer im deutschen Fußball. Damit war er weit vor Giovane Elber oder Ailton der erste Brasilianer überhaupt, der in der Bundesliga ein Tor erzielte. Großes Verletzungspech hielt ihn in seinen zwei Jahren in Duisburg von der ganz großen Karriere ab. Dafür gelang ihm parallel zum Fußball ein Studium der Zahnmedizin. In Porto Alegre lebte er zuletzt, nach der Zeit an der Wedau spielte er dort auch wieder Fußball.