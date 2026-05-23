MSV Duisburg: Trauer(bewältigung), Stolz und neue Attacke

Der MSV Duisburg hofft auf Jubelstimmung am Samstag! – Foto: IMAGO / Nico Herbertz

Nur eine Woche nach dem tränenreich verpatzten Drittliga-Finale vor ausverkauftem Haus gegen den FC Viktoria Köln wartet auf den MSV Duisburg am Samstag um 15.30 Uhr das nächste Endspiel – diesmal im Niederrheinpokal, zu Hause gegen den Oberligisten SC St. Tönis. Der erste Titel seit 2017 soll her, eine erfolgreiche Saison im eigenen Stadion zugleich ein versöhnliches Ende nehmen.

Dabei darf die Gesamtentwicklung des MSV nicht von einem grauen Nachmittag überdeckt werden. Als Aufsteiger aus der viertklassigen Regionalliga spielte die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch bis zum letzten Spieltag ganz vorne mit und entfachte – gepaart mit dem Traumstart in die Saison – in der Stadt eine Euphorie, die es rund um den Verein lange nicht mehr gegeben hatte.

Der Wert des Erreichten wird am Wochenende fast größer sein als der rein sportliche Faktor: Denn beide Klubs sind bereits sicher für den DFB-Pokal qualifiziert und dürfen sich auf wichtige Einnahmen freuen. Dass Mitte der Woche „erst“ rund 17.000 Tickets verkauft waren, zeigt dennoch, wie tief der Stachel nach dem zerplatzten Traum von der 2. Bundesliga an der Wedau noch immer sitzt.

Festung Wedau, Zittern bei Außenseitern

Vor allem zu Hause entwickelten sich die Zebras zu einer Macht. Die Heimserie sucht im deutschen Profifußball ihresgleichen. Seit dem 31. Januar 2025 sind die Meidericher in Ligaspielen in der Schauinsland-Reisen-Arena ungeschlagen, gewannen zahlreiche Spitzenspiele und lieferten oft genau dann, wenn der Druck besonders groß wurde. Emotionale Momente abseits des Rasens, die enge Bindung zwischen Mannschaft und Anhängern sowie die bundesligataugliche Atmosphäre wurden zum Faustpfand dieser Spielzeit.

Umso bitterer, dass die entscheidenden Meter am Ende fehlten. Gerade auswärts und gegen Teams aus dem Tabellenkeller ließen die Duisburger zu viele Punkte liegen. Die Spielweise war über weite Strecken eher von Intensität, Mentalität und Kampf geprägt. Vor allem mit dem Ball tat sich die Hirsch-Elf phasenweise schwer. Genau das war auch im Niederrheinpokal gegen tief verteidigende Außenseiter immer wieder zu sehen – etwa bei den mühsamen Weiterkommen nach 120 Minuten in Nettetal und Bocholt.

Die Ansprüche verändern sich

Der MSV wird inzwischen nicht mehr als klassischer Aufsteiger wahrgenommen. Die Erwartungshaltung hat sich innerhalb kürzester Zeit verändert. Genau darin liegt für die kommende Saison eine neue Herausforderung. Duisburg braucht wieder mehr spielerische Lösungen und Leichtigkeit.

Auf dem Papier ist die Rollenverteilung vor dem Finale dennoch eindeutig. Der Drittligist besitzt individuell deutlich mehr Qualität, mehr Erfahrung und eine ganz andere emotionale Wucht als der ambitionierte Fünftligist aus St. Tönis. Alles andere als ein Duisburger Sieg wäre eine Überraschung.

Die Stärken bleiben offensichtlich: Der Traditionsverein stellte die drittbeste Defensive der 3. Liga. Hinzu kommt die enorme physische Präsenz im Zentrum. Spieler wie Rasim Bulic verkörpern die neue Widerstandsfähigkeit der Mannschaft. Offensiv besitzt das Team mit Akteuren wie Torjäger Lex Tyger Lobinger genügend Klasse, um Spiele jederzeit individuell zu entscheiden.

Charaktertest ab Sommer

So zeigte sich nach der bitteren Niederlage gegen Köln vielleicht die größte Stärke dieses Vereins. Die Fans bewiesen trotz aller Enttäuschung das richtige Gespür. Statt Pfiffen oder Wut raffte die Kurve die Mannschaft direkt wieder auf. „Immer weiter MSV“ hallte nach Abpfiff durch die Arena. Nicht nur Sportchef Chris Schmoldt rang sichtbar nach Worten. Die gemeinsame Reaktion zeigte aber auch: Der Verein hat auf vielen Ebenen wieder ein Fundament aufgebaut, das lange verloren schien.

Die größte Frage bleibt dennoch unabhängig vom Finale: Wie leer ist der Tank und wie schnell kann der MSV die große Enttäuschung abschütteln? Die eigentliche Analyse beginnt ohnehin erst nach dem Pokalfinale. Der wahre Charaktertest folgt ab Sommer. Denn die Latte liegt im zweiten Jahr deutlich höher – auch für Hirsch und die sportliche Leitung. Die Mannschaft muss für den nächsten Angriff Richtung 2. Bundesliga verstärkt werden. Zahlreiche ambitionierte West-Klubs, darunter auch die Absteiger aus Münster und Düsseldorf, werden ebenfalls zur Attacke blasen.

Immerhin wirkt der MSV wirtschaftlich stabiler als lange Zeit zuvor. Durch die Arbeit von Geschäftsführer Michael Preetz und Marketingchef Christian Koke hat der Klub an Strahlkraft gewonnen.

Fest steht: Ein Pokalsieg würde den Schmerz über den verpassten Aufstieg nicht komplett verschwinden lassen, aber er könnte eine außergewöhnliche Saison abrunden. Und unabhängig vom Ausgang überwiegt am Ende vor allem eines: der Stolz darauf, dass der MSV Duisburg als Regionalliga-Aufsteiger eine ganze Stadt wieder emotionalisiert und bis zuletzt vom direkten Durchmarsch hat träumen lassen.