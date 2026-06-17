MSV Duisburg testet gegen zwei Zweitligisten

Zwei spannende Testspiele sind zum Vorbereitungsplan hinzu gekommen. – Foto: Marcel Eichholz

Der Sommer-Fahrplan des MSV Duisburg nimmt weiter Form an. Zwei attraktive Testspiele sind nun hinzugekommen, zumindest bei einem gibt es aber noch einige Fragezeichen zu den Rahmenbedingungen. Zunächst wird gegen den belgischen Zweitligisten K Beerschot VA getestet, bevor es am letzten Wochenende im Juli zu Arminia Bielefeld geht.

In weniger als zwei Wochen nehmen die Zebras die Vorbereitung auf die neue Saison auf. Am 30. Juni bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch sein Team zum Trainingsauftakt an der Westender Straße. Zum Ende der Woche stehen dann gleich zwei Testspiele bei Viktoria Buchholz und Preußen Duisburg an, die beide ein Jubiläum feiern. Nach dem Trainingslager und dem Testspiel bei Regionalligist Bonner SC, steht das fast schon traditionelle Vorbereitungsspiel im Homberger PCC-Stadion an. Gegner wird am Mittwoch, den 22. Juli, K Beerschot VA sein.

Der Zweitligist aus Belgien beendete die abgelaufene Saison auf Tabellenplatz drei, verpasste erst in den Finals den Aufstieg in die oberste Spielkasse. Informationen zu den Ticketpreisen und dem Vorverkauf gibt es noch nicht. Auch für das darauffolgende Spiel bei Arminia Bielefeld ist die Informationslage überschaubar. Viel mehr als das Datum am Samstag, den 25. Juli, ist noch nicht bekannt.