MSV Duisburg startet in die Vorbereitung

Die Sommerpause ist beim MSV Duisburg nun ganz offiziell beendet. Am Montag bar Cheftrainer Dietmar Hirsch zum Aufgalopp an der Westender Straße. Der Drittligist präsentierte kurz zuvor mit Ben Schlicke und Conor Noß noch zwei Zugänge.

Weiterentwicklung um Fokus

Bei Null muss Hirsch in diesem Jahr nicht anfangen. Nahezu die gesamte Mannschaft ist zusammengeblieben, was die Arbeit des Trainers ein Stück weit erleichtert. "Wir wollen uns weiterentwickeln und gerade im taktischen Bereich variabler werden – das wird in der 3. Liga zwingend notwendig sein", benennt er die Ziele der kommenden Wochen. Und weiter: "Wir müssen uns nicht komplett neu kennenlernen und wissen vor allem bei den Charakteren schon, wen wir im Team haben. Zudem sind wir als Team auch schon bis zu einem gewissen Grad gut eingespielt."

Zum Abschluss der ersten Trainingswoche steht am Samstag das erste Testspiel beim Duisburger SV 1900 an (15 Uhr, FuPa-Liveticker). Am kommenden Montag geht es für den Zebra-Tross dann ins niederländische Epe, wo der MSV auch im vergangenen Sommer schon sein Trainingslager abgehalten hat. Bis dahin stoßen bestenfalls noch weitere Transfers zur Mannschaft. "Ich hoffe, dass jetzt in der Woche noch was passiert, damit mögliche weitere Zugänge direkt mit ins Trainingslager kommen können. Je früher das passierte, desto besser ist es", merkt Hirsch an.