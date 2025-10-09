MSV Duisburg spielt Remis in intensiven Geheimtest gegen VVV Venlo

Im Geheimtest trat der MSV Duisburg am Mittag im Sportpark Kekrebos in Swolgen gegen den niederländischen Zweitligisten VVV Venlo an. Nach zehn Spieltagen sammelten die Holländer zwölf Punkte und stehen damit in der Tabelle auf dem elften Rang. Damit nutzte MSV-Coach Dietmar Hirsch die Länderspielpause, um mit seiner Mannschaft weiter im Rhythmus zu bleiben, bevor es in der kommenden Woche im Niederrheinpokal-Achtelfinale gegen den KFC Uerdingen geht. Krankheitsbedingt blieb Verteidiger Joshua Bitter in Duisburg. Ihn plagt eine leichte Erkältung.

Auf dem Feld entschied sich der Übungsleiter für Julius Paris im Tor. Die Viererkette davor bestand aus Niklas Jessen, Tobias Fleckstein, Ben Schlicke und Mert Göckan, im Mittelfeld spielten Patrick Sussek, Gabriel Sadlek, Steffen Meuer, Conor Noß sowie Max Dittgen. Einzige Sturmspitze war Tim Heike. Venlo kam gleich gut in die Partie und legte einen echten Blitzstart hin. Es waren kaum mehr als zwei Minuten absolviert, als Joep Kluskens zum 1:0 versenkte. In der Folge erhöhten die Zebras den Druck und versuchten, ihr hohes Pressing zu etablieren, konnten zunächst aber keine Torchancen herausspielen. VVV hielt zu jeder Zeit voll dagegen und nahm das Spiel augenscheinlich sehr ernst.

Zum ersten Mal musste Venlos Keeper nach 23 Minuten eingreifen, als er einen Distanzschuss von Dittgen aus 18 Metern über die Latte lenkte. Die anschließende Ecke nutze Noß für den Ausgleich. Aus der zweiten Reihe zog er ab und überwand den chancenlosen Youri Schoonderwaldt. Gewohnt auf der linken Seite wirbelte Sussek, der oft nur per Foul gestoppt werden konnte. In der 34. Minute hätte es einen Elfmeter für Duisburg und eine Rote Karte für Venlo geben müssen, als Sussek im Strafraum mit einer offenen Sohle am Abschluss gehindert wurde. Die Pfeife des Unparteiischen blieb indes stumm. Die anschließende Ecke sorgte zumindest für weitere Torgefahr. Dittgen brachte das Spielgerät hoch in den Venloer Strafraum. In guter Position stehend rutsche Sadlek die Kugel aber über den Scheitel (36.). Mit einer frechen Freistoß-Variante endete schließlich der erste Durchgang. Zuvor war einmal mehr Sussek rustik zu Fall gebracht worden. Dittgen versuchte es kurz auf die Torwartecke, traf aber nur das Außennetz.