MSV Duisburg: Spieler und Fans übernehmen den Ballermann

Es ist der verdiente Abschluss einer erfolgreichen und in gewissem Maße auch historischer Spielzeit für den MSV Duisburg. Die Torte auf der Sahne, der Gewinn des Niederrheinpokals, blieb den Zebras zwar verwehrt, mit der direkten Rückkehr in die 3. Liga hat der Traditionsverein aber etwas geschafft, was zuvor noch keiner anderen Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen gelungen ist. Nun wird mit zahlreichen MSV-Fans auf Mallorca gefeiert.

Am Samstag überwog noch die Enttäuschung nach der 1:2-Niederlage im Endspiel um den Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen, doch letztlich konnte diese eine Pleite eine insgesamt erfolgreiche Saison aber nicht schmälern. Entsprechend heiter machte sich die Mannschaft und viele Verantwortliche, allen voran Vorstandsmitglied Jörg Kaiser, Geschäftsführer Michael Preetz und Marketing-Chef Christian Koke am Sonntagmorgen auf den Weg in das 17. Bundesland der Deutschen.

Und da waren sie nicht allein. Wie diverse Bilder und Videos in den Sozialen Medien zeigen, feiern die Spieler, das Trainerteam und weitere Mitarbeiter ausgelassen mit vielen mitgereisten Fans. Am Montag übernahmen die Duisburger Reisergruppe die Stimmhoheit am Strand und gab lautstark Fangesänge zum besten. Das zeigt, dass neben dem Aufstieg etwas weiteres und kaum weniger bedeutsames in dieser Saison passiert ist. Die Spieler, der Verein und die Fans sind wieder so nah zusammengerückt, wie es seit vielen Jahren nicht mehr der Fall war. Der Grundstein für weitere erfolgreiche Jahre ist gelegt. Die Arbeit beginnt schon bald, doch nun ist erst einmal feiern und erholen angesagt,