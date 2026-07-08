MSV Duisburg: So liefen die ersten Tage im Trainingslager

Seit vergangenem Sonntag (5. Juli) sind die Kicker vom MSV Duisburg im Trainingslager in den Niederlanden, genauer gesagt in Wageningen. Das Team von Dietmar Hirsch hat nach einer anderthalbstündigen Anreise am Nachmittag die erste Trainingseinheit absolviert. So verliefen die ersten beiden vollen Tage:
Am Montag, dem ersten vollen Tag, teilte Coach Dietmar Hirsch seine Mannschaft zunächst in zwei Gruppen auf. Abwechselnd durfte dann auf dem Platz und im Kraftraum geschwitzt werden. Am Nachmittag stand die gesamte Truppe bei 30 Grad auf dem Rasen und konzentrierte sich dabei vor allem auf die ersten Spielformen. Die Neuen im Team müssen sich schließlich einspielen. Besondere Vorkommnisse hat es an diesem ersten Tag des einwöchigen Trainingslagers nicht gegeben.
Der Dienstag ging naturgemäß mit einem gemeinsamen Frühstück und einer anschließenden Analyseeinheit mit Spezialist Justus Böving los. In der anschließenden sportlichen Einheit auf dem Grün sollte Besprochenes umgesetzt werden. Im Anschluss gab Neuzugang Max Besuschkow ein erstes Interview für den MSV: „Ich habe nach einem Verein gesucht, der zu meinen sportlichen Ambitionen passt. Und die Gespräche mit Chris Schmoldt und Dietmar Hirsch haben mir schnell gezeigt, dass es beim MSV passt“, verrät der Mittelfeldmann. Gegen 17 Uhr stand dann Training Nummer zwei auf dem Plan. In einer vielleicht doch etwas entspannteren Einheit durften die Zebras viel mit Flanken, Spielformen und Abschlüssen arbeiten.
Nach den ersten beiden Tests, die der MSV beide mit 21:0 für sich entscheiden konnte, steht heute der erste ernsthafte, vermutlich sogar nominell bessere Gegner vor der Tür. Am heutigen Mittwoch (8. Juli) testet die Hirsch-Elf gegen den NEC Nijmegen aus der Eredivisie. „Ich freue mich auf diese Herausforderung gegen ein Top-Team. Es ist einfach schön, wenn wir uns mit einer Mannschaft messen können, die im internationalen Geschäft dabei ist“, sagt Dietmar Hirsch.
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