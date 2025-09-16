MSV Duisburg siegt in Schweinfurt und stellt Drittliga-Rekord auf

Begleitet von mehr als 800 Fans hat der MSV Duisburg in der 3. Liga sein Auswärtsspiel beim 1. FC Schweinfurt bestritten. In einer insgesamt eher ausgeglichenen Begegnung, blieb das Spielglück auf Duisburger Seite, die den sechsten Sieg in Folge einfuhren und damit einen neuen Bestwert in der Historie der 3. Liga aufstellten. Nach durchaus spannenden 90 Minuten prangte ein eindeutiges 3:0 für Duisburg auf der Anzeigentafel.

Mit dem Selbstvertrauen eines ungeschlagenen Tabellenführers gingen die Zebras in die Partie. Veränderungen in der Startelf nahm Trainer Dietmar Hirsch im Vergleich zum Samstag, als der MSV mit 3:1 den SV Wehen Wiesbaden bezwang, nicht vor. In der Anfangsphase lief bei den Gästen fiel über Simon Symalla, der immer wieder den Ball forderte, verteilte und selbst den Abschluss suchte. Gelang es den Hausherren mal, in die Duisburger Hälfte vorzudringen, war Rasim Bulic gefühlt überall zur Stelle und räumte alles kompromisslos ab. Er war es auch, der die Meidericher Führung markieren konnte. Ein Freistoß von Can Coskun segelte in den Strafraum der Schweinfurter, deren Keeper mit den Fäusten aber nur halbherzig abwehren konnte. Im Rückraum bedankte sich Bulic und zimmerte das Spielgerät unter die Latte (14.).

Es folgten zerfahrene Minuten, in denen gleich mehrere Spieler behandelt werden mussten. Für alle Akteure ging es aber weiter. Mitte des ersten Durchgangs kamen die Gastgeber zu einer guten Dreifachchance. Zunächst wurde der Abschluss von Johannes Geis geblockt, auch der Nachschuss von Jakob Tranziska konnte abgewehrt werden, ehe Nils Piwernetz von der Strafraumkante zwei Meter über den Querbalken verzog (22.). Duisburg gab in dieser Phase die Kontrolle immer weiter ab, kämpfte sich aber vor der Pause zurück ins Spiel. Tim Heike (33.) und Coskun (36.) scheiterten am Schweinfurter Keeper Toni Stahl. Die letzte Aktion vor der Pause sollte noch einmal den Schnüdeln gehören: Geis verzog mit seinem fünften Torschuss volley über den MSV-Kasten.